信義區行政中心設定地上權案 南山人壽得標

（中央社記者劉建邦台北20日電）位於台北市精華地段的信義區行政中心設定地上權案今天開標，北市財政局表示，由南山人壽以新台幣159億餘元得標，行政中心大樓公家單位預定民國110年底搬離。

位於信義路5段的信義區行政中心，周邊鄰近台北101等百貨，行政中心大樓目前為區公所、台北市選舉委員會等公家單位使用，此地原是機關用地，因被鑑定為海砂屋，北市府為活化土地，經都委會審議後，包含行政大樓及旁邊西側廣場變更成商業區用地，原地採公開標售空地產權，而信義區公所等單位將搬遷至廣慈園區。

財政局今天辦理信義區行政中心設定地上權案的開標作業，金融管理科長吳雅鳳說，共3家廠商參與投標，包含元利建設、豪昱營造及南山人壽保險，最後由南山人壽保險以最高投標權利金159億8100萬元得標（底價為99億8800萬元），並取得50年地上權，預計今年底簽約，民間投資金額可達300億元以上。

她指出，信義區行政中心設定地上權案首次招標順利脫標，是因信義區高級商辦市場方興未艾，此案基地面積規模為7099平方公尺，且位於精華地段、臨近捷運站，招標期間引起不動產投資業者注目，得標廠商可在簽約後向市府相關單位申請建照等流程，至於信義區行政中心的公家機關預定110年底前搬遷。（編輯：張銘坤）1081120