中電明年展望審慎 台商回流推升照明需求

（中央社記者潘羿菁台北21日電）老牌照明廠中國電器總經理翁芳裕指出，受到美中貿易戰及台灣大選兩項不確定因素，導致國內市況呈現觀望，估計明年展望抱持審慎，不過後續台商回流推升照明需求，長期將受惠。

中電今天舉行年度法人說明會，今年前3季營收新台幣17.59億元，年減0.78%；不過稅後淨利2207萬元，較去年同期虧損大幅改善，每股稅後淨利（EPS）為0.06元。

翁芳裕指出，今年受惠於政府標案支撐及台積電在南科興建工廠，帶動半導體供應鏈轉移至南部新設廠房，推升照明需求。

對於台商回流狀況，他認為，目前中電接觸的客戶群，確實有部分台商將中國產線搬回台灣，例如晶圓乘載盤或原本在台灣已有據點增設產線，但是確定回台、申請到真正動工，每一環節都需要時間，估計2年後才會真正帶動中電照明訂單。

目前中電感受到的威脅在於電商崛起侵蝕實體門市業績。翁芳裕說，對此將分為兩項作法因應，一是從專業經銷商延伸至街頭巷尾的小型五金行，五金行的客群來自左鄰右舍，藉由深入社區綁住消費者；二是與電商通路結盟，並調整產品結構，開發符合電商特性的產品。

翁芳裕舉例，適合在電商環境銷售的產品多半是簡單、可DIY，中電將持續開發相關產品。

不過他坦言，大型量販店發展自有品牌，也是對中電的潛在威脅，現階段不排除接代工訂單，維持工廠稼動率。

展望未來，翁芳裕表示，美中貿易戰對廠商仍是風險，在資本支出或設備汰換均偏向保守；另外，明年適逢台灣大選，中電部分營收來自於政府標案，選舉期間會讓預算進度有所保留，這些都是不確定因素，目前只能說審慎看待明年。（編輯：張良知）1081121