根留台灣企業加碼 全球家具螺絲王推智慧工廠

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）經濟部今天通過台商回台1案，彰源企業將投資超過新台幣6億元，台商回台方案投資金額至今已超過6977億元；經部也通過根留台灣4案，其中以家具螺絲稱冠全球的至盈，將砸逾9億元建置智慧化製造工廠。

經濟部投資台灣事務所今天召開「歡迎台商回台投資方案」第43次聯審會議及「根留台灣加速投資行動方案」第11次聯審會議，會中通過彰源企業回台投資超過6億元，以及健豪印刷、天聲工業、至盈實業、牧德科技共4家根留台灣企業投資逾46億元。

根據經濟部統計，台商回台方案已吸引154家業者響應，投資金額超過6977億元，將帶來5萬6369個就業機會，根留台灣方案已經有24家企業投資超過541億元，可帶來3813個本國就業機會。

經濟部表示，台商回台方案今天通過一案，彰源企業是台灣第1大、全球第3大的不銹鋼管製造商，由於美中貿易戰導致需求銳減，考量未來發展，決定回台掌握轉單商機，將投資超過6億元在雲林斗六市設立新廠，增設智慧化產線，持續提升高附加價值產品及產能，擴大市場佔有率，可為地方帶來75名本國就業機會。

「根留台灣加速投資行動方案」部分，健豪印刷生產超商集點貼紙、名片、汽車與房仲DM到到競選文宣，由於客製化訂單比重逐年拉高，為了提升市場競爭力，健豪印刷將投入13億元在台中市工業區新廠建置智能化產線，整合物聯網、大數據、生產智慧化等，提升產品精確度及效率，可為台中帶來160名本國就業機會。

天聲工業產品行銷海內外，由於美中貿易戰再次衝擊全球鋼管市場，讓鋼鐵產業經營更艱困。天聲工業為求永續發展，決定投入12億元建置智慧工廠，全面優化產線製程以提昇製管技術，同時將招募30名本國人才。

至盈實業是全球生產家具螺絲第一大，也是瑞典家具品牌IKEA最大螺絲供應商，為了提高產值、滿足客戶要求，至盈實業決定投入逾9億元，在高雄市燕巢區建置智慧化製造工廠，導入智慧機械設備，並招募30名本國人才。至盈實業也將現有倉儲擴建轉型為智慧化製造生產基地，同時持續與經濟部工業局合作導入人工智慧生產工廠，未來朝跨足汽車與航太工業領域邁進。

牧德科技是自動光學檢測（AOI）設備領導廠，台灣有9成印刷電路板（PCB）與封裝大廠都是牧德的客戶。由於客戶因應貿易戰陸續回台投資設廠，設備需求將大為成長，牧德科技決定在新竹科學圜區投資12億元建廠擴充產能，藉此提升既有產品市占率。

經濟部表示，由於美中貿易戰懸而未解，政府推出「投資台灣3大方案」，以吸引企業增加在台灣的投資意願，不論是赴中國投資台商或堅守台灣的廠商，不分企業規模、行業，只要願意投資台灣、配合產業升級都可以申請。

經濟部強調，企業新建廠房、設置智慧化產線及購買設備的新增投資，都是現在進行式，而且持續增加中。（編輯：楊凱翔）1081121