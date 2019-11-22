宇峻拚海外市場 明年營運可望優於今年

（中央社記者韓婷婷台北22日電）遊戲廠商宇峻奧汀在IP策略奏效下，已創下連續3年營收成長，今年下半年營運急起直追，全年有機會力拚營收正成長，明年在新遊戲及IP授權加持下，營運可望優於今年。

宇峻第3季營收3.15億元，季增29.5%，稅後盈餘3733萬元，EPS 0.9元，低於第2季的1.02元。宇峻表示，主要因第3季行銷費用高，第4季接下來雖然沒有新的新遊戲上市，但有遊戲展的福袋挹注，整體營業額預期可維持一定水準，全年力拚營收正成長；第4季行銷費用大幅下降，獲利則有機會優於第3季。

宇峻奧汀近年積極投入IP合作項目，旗下「三國群英傳-霸王之業」營運2周年活動，台灣營收再創高，海外表現也十分亮眼；「軌跡」系列行動遊戲今年在台、中、日市場，成果豐碩。

展望明年，宇峻表示，自製遊戲包括手機遊戲「三國群英傳M」與單機遊戲「三國群英傳8」等大作將陸續推出，特別是「三國群英傳M」與智冠集團即將在台灣首度合作。

海外市場部份，宇峻奧汀近年來積極拓展海外市場，「御劍神州」及「曉之軌跡M」也將陸續進入韓國市場；「七大罪」除了台灣也會推廣到港澳與日本；「三國群英傳M」計劃發行至中國，歐美，東南亞等海外8個地區。 同時「星之軌跡」頁遊也將於中國大陸推出。

IP授權效益也陸續發揮，宇峻奧汀所屬包括「三國群英傳」與「幻世錄」等IP授權明年將展現新成果。「幻想三國誌」動畫製作委員會亦展開新動畫製作與遊戲授權。（編輯：趙蔚蘭）1081122