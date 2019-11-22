和勤訂單看到年底 續切入電動車供應鏈

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）精密沖壓大廠和勤精機訂單排至今年底，陸續有新產品開發案將進入量產，法人預估第4季將是今年高峰，和勤也持續切入電動車大廠繼電器基座供應鏈。

展望第4季，公司表示，多家汽車客戶從第3季起按計畫增量，目前訂單已排至今年底，陸續有新產品開發案將進入量產，汽車零件業務可擺脫中國大陸車市不振的影響。

和勤表示，公司第4季可回到成長軌道，走出營運谷底，明年兩岸新產能陸續加入，總產能提升及兩岸明確分工，彈性接單運用空間將更大。法人預估，和勤第4季業績可望是今年單季高峰。

和勤也切入國際電動車大廠繼電器基座供應鏈，受惠電動車出貨成長，和勤除了布局汽車零配件，高壓泵接單穩健，明年預期將增加空調壓縮機、重卡、高階自行車零件等。

從市場看，中國大陸占和勤整體業績比重約70.36%，今年美中貿易戰影響中國消費意願，和勤在第3季整頓產線，認列一次性費用103.5萬元，此外，因新台幣升值，第3季提列367.5萬元匯兌損失，業外費用總計325.8萬元。

和勤第3季合併營收約新台幣5億元，歸屬母公司稅後淨利144.4萬元，每股稅後純益0.02元；累計今年前3季合併營收14.68億元，歸屬母公司稅後淨利88.3萬元，EPS為0.01元。（編輯：郭萍英）1081122