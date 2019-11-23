防制洗錢 經濟部前3季清查解散3萬家殭屍公司

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部表示，今年前3季公司解散家數近3萬家，較去年同期增加31.81%，主要因為配合洗錢防制工作，清查及命令6個月以上未營業、或沒有稅籍的殭屍公司解散，並非經濟變差。

經濟部商業司今天發布新聞稿表示，媒體社論引用今年前3季公司解散家數數據，指稱經濟降溫的說法，實為誤解。

商業司說明，為配合去年11月中亞太洗錢防制組織（APG）來台評鑑，經濟部與地方政府合作，加強清查為數眾多、長期無營業但未辦理解散的殭屍公司問題，因此命令解散家數較過去成長2至3倍。

根據經濟部統計，2016年解散家數共2萬4242家，2017年2萬4943家，2018年3萬2643家，今年1到9月則已達2萬9362家，較去年同期2萬2276家增加31.81%。

此外，經濟部指出，公司法修法後，公司必須每年定期申報負責人與主要股東資訊，許多企業主為減免申報義務，自行解散未營業公司，也是公司解散家數成長原因之一。

經濟部呼籲，各界分析統計數字時應了解其背後原因，若有疑問也可洽詢經濟部，避免錯誤解讀帶來誤解。（編輯：鄭雪文）1081123