開曼經濟實質法修正 增訂反避稅條款

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）為回應歐盟及OECD建議，開曼近日預告修正「經濟實質法」，除新增反避稅條款、有從事經濟實質的企業，卻未依規定提交年度申報者，將處以新台幣18.6萬元罰金，並得按日連續加罰直到提交為止。

避免因不配合國際反避稅趨勢遭歐盟祭出嚴厲經貿、租稅報復措施，慣有「租稅天堂」稱號的開曼（Cayman Islands）及英屬維京群島（BVI）等地，今年初紛紛推出經濟實質法，要求於當地註冊、擁有稅務居民身分的企業，必須具備「經濟實質」，並要進行年度聲明，說明企業本身情形，符合經濟實質定義者還要完成年度申報。

資誠（PwC）聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，其中，開曼群島為回應歐盟執委會與經濟合作暨發展組織（OECD）有害租稅競爭論壇（FHTP）對經濟實質法的建議，11月14日預告修正相關條文，預計12月6日完成意見徵詢程序。

曾博昇指出，主要的修正重點包括，第一、新增未申報處罰規定，未在法定期限內準備並提交年度申報者，將處以開曼幣5000元（約新台幣18.6萬元），並得按日連續加罰開曼幣500元直到提交為止。

第2，新增「反避稅」條款 ，將比照類似台灣的實質課稅原則，檢視企業是否透過租稅規劃，規避適用經濟實質法，若發現有類似行為，將重新認定其活動樣貌，以原先實際的活動樣貌來判斷是否須適用經濟實質法規。

第3，強調「所有開曼個體」都需要進行經濟實質法的「年度通知」（又稱年度聲明） 程序，包含那些未落入經濟實質法定義者。

曾博昇提醒，台商企業與個人近期應參照新的法規內容，對開曼群島公司的經濟實質內容，進行評估並準備要提交的資訊；同時，若有從事符合經濟實質定義的九大類活動且採歷年制的企業，記得要在2020年12月31日前需進行年度申報。

曾博昇表示，經濟實質法母法的修正案即將在2019年12月初完成，可預見新政策很可能在年底將會公布並實施，台商企業與個人需留意更新後法規可能會增加的內容，並諮詢專業機構，以為因應。（編輯：林孟汝）1081125