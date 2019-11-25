閎暉第3季小幅獲利 保守看第4季

（中央社記者江明晏台北25日電）閎暉今天舉辦法人說明會，第3季受惠於產業旺季以及中國廠計劃性產能調節效益逐漸顯現，毛利率16.4%，稅後淨利1600萬元，每股稅後盈餘0.18元，呈現小幅獲利，但保守看待第4季。

閎暉第3季合併營收新台幣6.52億元，季增29%、年增率持平；毛利率16.4%，季增5.2個百分點、年增1.8個百分點，稅後淨利1600萬元，每股稅後盈餘0.18元。

2019年前3季，閎暉累計營收17.1億元，毛利率14%，優於2018年前3季的16.5億元及12%；稅後淨損4100萬元，較2018年前3季虧損縮小，每股淨損0.27元。

閎暉核心技術在於橡膠、塑膠、光學等機構件整合，應用於機構整合元件、汽車零組件兩大類不同產業與產品。2019年前3季機構整合元件占營收比重49.5%；汽車零組件占營收比重50.5%。

綜觀閎暉2019年前3季營運，閎暉指出，第2季由於貿易戰影響，玩具產業移往東南亞，以及遊戲機按鍵需求下滑，機構整合元件跨產業的玩具產品、遊戲機按鍵出貨不如預期，因應大環境變動，中國廠也採取計劃性產能調節，集中資源積極布署在其他跨產業的新領域。

第3季受惠產業旺季，以及中國廠計劃性產能調節效益逐漸顯現，使毛利率顯著回升，因此，第3季小幅獲利。展望第4季，閎暉預期從外在經濟環境看來，由於貿易戰等負面因素，相關產業能見度仍不高，預估今年第3季是營運高峰，保守看待第4季整體營運績效表現。

展望2020年，閎暉指出，將持續3方面轉型，第一、面對觸控智慧型手機盛行，手機按鍵需求逐步降低，閎暉朝向跨產業產品應用轉型，除了傳統的手機按鍵及汽車零組件，機構整合元件的跨產業應用也更明確。第二、確立產品應用發展方向後，中國廠的產能資源也朝同方向聚焦。第三、調整資本結構以提升股東權益報酬率，因此辦理現金減資。整體朝向小而美發展。（編輯：楊玫寧）1081125