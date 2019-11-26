長科*響應回台投資 前期砸5億元高雄設新廠

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）上櫃公司長科*響應政府回台投資政策，規劃前期投資新台幣5億元，在高雄楠梓廠區興建新廠房。

長科*今天下午受邀參加櫃買中心舉辦高雄場櫃買市場業績發表會。談到股票面額由每股10元變更為1元，長科*指出，目的是增加股票流動性，股票張數增加到36.41萬張。

談到回台投資，長科*規劃投資新台幣30億元，在高雄楠梓廠區擴建廠房與新增設備，11月上旬董事會通過前期投入5億元，在現有廠區興建新廠房。

從導線架下游應用來看，今年前3季3C應用占比約4成，車用占比約27%，工業占比約23%，醫療應用占比約8%。

展望今年第4季營運，法人預估，長科*第4季業績可能較第3季小幅下滑。

長科*第3季合併營收24.71億元，較第2季22.51億元成長10%，較去年同期25.39億元減少3%，第3季歸屬母公司業主淨利1.84億元，比第2季1.45億元成長27%，較去年同期2.54億元減少28%，第3季每股稅後純益0.52元，較第2季EPS0.41元佳，低於去年同期EPS0.72元。

累計今年前3季長科*合併營收68.78億元，較去年同期74.84億元減少8%，前3季歸屬母公司業主淨利4.52億元，較去年同期6.7億元減少33%，前3季每股稅後純益1.28元，低於去年同期EPS1.87元。

長科*董事會日前決議上半年每股配發0.34元現金股息，預計除息基準日12月20日，除息交易日12月12日。（編輯：鄭雪文）1081126