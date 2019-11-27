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萬泰科擁抱5G及轉單效應 明年營收看增2成

最新更新：2019/11/27 19:27

（中央社記者韓婷婷台北27日電）萬泰科技積極朝向高階網路線材發展，目前內於5G基地台的網路用線Cat6A已開始出貨，預計在美中貿易戰轉單及5G基地台等市場需求帶動下，法人看好明年整體營收將較今年成長20%。

萬泰科技今天舉辦投資人說明會，萬泰科副總經理暨發言人楊東武表示，目前Cat6A線材已實際應用在5G網路的建置，看好未來5至10年5G用線量的需求。

另外，隨著物聯網的普及，舉凡汽車、家電、醫療器材、微晶片等物件的連接，均需仰賴資料中心(Data Center)進行資料的收集及運算，楊東武指出，近期萬泰科將完成Cat6A各種規範的認證，以掌握未來高階網路線的各項商機。

萬泰科成立於1978年，產品運用包含網路佈線產品、汽車車用電子、消費性電子、醫療及家電，旗下有4個生產基地分別有專屬的產品運用，其中台灣廠主要生產網通佈線產品；泰國廠及越南廠主要生產汽機車線、電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠；東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線。

萬泰科今年前3季營收37.76億元，較去年同期成長約1%；累計前3季歸屬母司獲利1.53億元、每股稅後盈餘（EPS）為1.11元，略低於去年，主要因去年有處分ABA約5300萬元業外處分利益認列。觀察毛利率表現則受惠轉單效應，影音線大幅成長推升毛利率從去年的15.22%增至16.21%，營業淨利也由5.48%成長至6.85%。

展望後勢，楊東武表示，除在原既有的產品線持續獲得市場取得突破性進展外，也計劃推出更多網路線的新運用，例如POE、HDBaseT等，以取代傳統的線材；萬泰科也朝向極端氣候或礦區等嚴苛環境的特殊用線開發，未來高階網路線的高度成長以及東南亞的轉單效應，將是主要成長動能。

法人預估，萬泰科第4季因有耶誕長假影響，預估營運將與第3季相當，明年整體營收則有機會較今年成長20%。（編輯：楊凱翔）1081127

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