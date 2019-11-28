瑞銀：2020年全球GDP成長3% 略低於2019年

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）展望2020年全球經濟表現，瑞銀預測，明年全球GDP成長率為3%，略低於今年的3.1%，增速持續低迷，受美中貿易談判、美國大選等因素影響，預估地緣政治風險將不會低於今年。

針對2020年景氣展望，以及未來10年投資人應關注的長期趨勢及風險等議題，瑞銀財富管理投資總監辦公室今天透過電話會議發表最新看法。

瑞銀財富管理投資總監辦公室董事及股票分析師陳彥甫指出，2020年全球經濟增速很可能從2019年的3.1%降至3%，仍會成長但幅度不大，趨勢上，隨近期美中貿易談判朝向正面發展，企業資本支出可能回升，預估景氣在明年第1季落底後，將逐季緩慢復甦。

陳彥甫認為，除美中貿易戰風險外，全球保護主義及低利率環境在明年也仍會持續，加上明年逢美國總統大選，地緣政治不確定性不會比今年緩解，建議避開容易受政治性因素影響大幅波動的投資標的或產業，例如金融、科技及醫療領域，投資應朝向多元化、分散化，同時較看好以內需及消費性支出為主題的投資題材。

陳彥甫說，明年仍是低利率、低成長及低通膨的投資環境，投資人債權投資策略應採中庸之道，相對看好美元計價的新興市場主權債。貨幣方面，預估美元明年將走軟，較看好新興市場貨幣，如印尼、印度，隨美元走弱，預估黃金明年將再有一波高點，可適度增加配置。

針對亞洲明年經濟展望，瑞銀預估，2020年亞洲（日本除外）GDP成長將持穩於5.4%，接近2019年表現。

陳彥甫說，美中貿易戰仍是市場對亞洲投資關鍵的影響因素，另一個關注焦點則是5G及中國互聯網發展，預估到了明年，亞洲5G資本支出將占全球的一半以上，看好台灣、中國及韓國相關硬體及半導體供應鏈；隨中國對物聯網監管態度放寬，明年可望加速成長，尤其看好物聯網於電商產業發展。

陳彥甫補充，比起3G、4G，5G的發展將更長期且全面，優勢除了加快智慧手機上網速度，還有大量可發展的工業應用，例如無人駕駛、物聯網、自動化機器人、智慧城市等，5G目前還在剛剛起飛階段，3至5年後各項應用及商機將逐漸顯現。（編輯：鄭雪文）1081128