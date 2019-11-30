危機與轉機並存 法人估台股2020年先熱後冷

（中央社記者韓婷婷台北30日電）今年以來美股、台股在貿易戰紛擾下漲逾2成，迎接危機與轉機並存的2020年，法人普遍看好上半年選舉及作夢行情，下半年恐怕就得面臨較大的回檔壓力。

法人表示，就總體經濟面、總統大選年的題材面、資金面、外資動向及技術面等綜合判斷，2020上半年在美中貿易戰有望暫時休兵的基礎上，系統性風險下降，股價容易反應基本面，有利具題材類股表現。不過，法人也提醒，多數風險性資產近期頻創新高，投資人面對2020年在樂觀之餘仍需謹慎。

安聯投信投資長張惟閔表示，全球金融市場仍是動盪的一年，建議投資人的資產配置增加低波動的基金組合，預期美國市場仍會有高點，亞洲區則以台灣最強是首選，台灣今年電子股相對強勢，傳產股基期相對低，明年可望有點狀式的表現，包括水泥及特斯拉相關概念股都可留意；建議股債並重布局。

張惟閔認為，明年不太可能重演今年盛況，但台股流動性充足、企業獲利支撐，加上台商回流投資，帶旺投資等利多因素支撐，台股明年預計不會有大跌的狀況，看好5G、LED、遊戲類股、蘋果概念股、特斯拉概念股及水泥等。

兆豐證券則認為，就總體經濟面而言，明年處於低成長、低通膨、低利率以及高度不確定性的「三低一高」，Fed可能再降息一次，台灣景氣預估「內溫外涼」。

兆豐投顧預計2020年高點將落在第2季，第3季高檔震盪的機率比較大，第4季因旺季已過，加上美國總統大選結果揭曉，不論川普是否連任，恐怕暫時休兵的美中貿易戰火又將重燃，系統性風險明顯升高，台股過高的股價評價將被凸顯，指數拉回整理壓力大。

宏遠投顧也指出，整體偏多看待，在選舉政策做多下，台股指數有望在農曆年前後見高點，但考量今年來台股大盤及個股股價漲多，提醒投資人莫過度樂觀，選股重於選市。（編輯：鄭雪文）1081130