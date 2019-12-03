和勤11月營收今年最高 明年增產電動車大廠零件

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）精密沖壓大廠和勤精機11月自結合併營收新台幣2.09億元，是今年單月最高，預期趕貨潮持續到年底。明年將增加電動車大廠兩組零件，預估明年2月開始量產。

和勤自結11月合併營收較10月1.9億元成長9.87%，比去年同期1.66億元成長25.87%。累計今年前11月合併營收18.65億元，年減17.71%。

和勤表示，中國車市回溫及各大車廠在農曆春節前趕貨，加上新產品陸續量產，單月營收如預期走揚，已是連續第5個月回升，並回到單月年成長軌道，預計趕貨潮將持續到年底。

在電動車應用布局，和勤指出除了獨家供應繼電器基座外，明年將增加供應兩組零件，此外也供應其他車廠的電動車座椅、門鎖系統等零件，加上高壓柱塞泵零件開拓新客戶，明年業績成長空間可期。

法人指出，隨著電動車大廠出貨量提高，以及中國上海廠加入量產，和勤繼電器基座出貨量可望隨之成長。和勤再增加供應電動車大廠2組零件，目前已小量投產，預計明年2月開始量產。

在綠能趨勢下，各大車廠積極發展油電混合車與電動車，和勤產品已應用在電動車款，新產品電池殼模組也計畫打入電動車供應鏈。新產品雙金屬配油盤是高壓柱塞泵的重要零件，柱塞泵廣泛應用在高壓、大流量和流量需要調節的領域。（編輯：鄭雪文）1081203