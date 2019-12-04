中華電續獲標普長期信用AA評等

（中央社記者江明晏台北4日電）中華電信今天宣布，續獲標準普爾長期信用AA及中華信評長期信用twAAA評等。中華電信也啟動「供應商永續分級」制度以接軌國際標準，今天頒發「金級證書」給10家供應商。

標準普爾（S&P）及中華信評公司維持中華電信的企業信用評等與去年同等級，其中，標準普爾給予國外長期評等為AA，評等展望為穩定，中華信評給予國內長/短期評等twAAA / twA-1+，評等展望也為穩定，顯示中華電信在未來1至2年中應能繼續維持市場領先地位、穩健的現金流量產生能力、保守的借款偏好與極低的借款槓桿比。

中華電信今年啟動「供應商永續分級」制度以接軌國際標準，今天舉辦CSR供應商夥伴交流會，由總經理郭水義頒發「金級證書」給10家通過永續供應鏈-稽核績優供應商。交流會有超過百位供應商代表參與，共同響應永續低碳供應鏈，創建永續產業生態圈的理念。

供應商永續分級有「金、銀、銅及參與」4個評級，由外部第三方稽核來認證。獲得「金級證書」的企業分別為台灣諾基亞、台灣愛立信、華榮電線電纜、大亞電線電纜、中興電工、友訊科技、合勤（勤紘）科技、聯陞電信網路科技、敦陽科技與億泰電線電纜等共10家供應商。

同時頒發CSR資訊揭露獎給中興電工、華榮電線電纜、太平洋電線電纜及台達電子等共4家供應商；另頒贈CDP碳揭露獎給華電聯網，肯定在碳資訊揭露上的表現。

此外，中華電信長期重視氣候變遷及碳管理，於今年導入及完成兩大國際環境標準「ISO 14046水足跡標準」及「ISO 14067碳足跡標準」。（編輯：楊玫寧）1081204