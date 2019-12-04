遠傳秀醫療物聯網實力 鴻海助農業智慧化

（中央社記者江明晏台北4日電）瞄準智慧物聯網商機，遠傳電信將於醫療科技展大秀5G醫療創新應用，鴻海集團則積極協助台東在地農民、農企導入智慧農業應用。

2019台灣醫療科技展將於明天登場，遠傳電信近年以「Health健康+」服務積極投入智慧醫療布局，今年攜手同為遠東集團關係企業的亞東紀念醫院，以「5G出擊 前進醫療大未來」為主軸聯合參展，共計20多項醫療創新應用服務，跨界整合展現集團綜效，打造「遠距診療」與「IoT智慧醫院」兩大主題情境，展現遠傳以資通訊整合大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術，將醫療科技落實於診間、病房、護理站、居家、巡迴醫療車的創新應用。

遠傳更於現場啟動5G聯網，透過5G高速、大頻寬、海量連結、低遲延特性，展現零時差零距離的高解析醫療資訊傳輸，具體實現遠距診療。

遠傳也積極打造醫療物聯網應用，NB-IoT血糖機將於本屆醫療展首度亮相，內建通訊模組，搭配遠傳打造的全台第一張「040物聯網定量預付卡」，透過物聯網傳輸降低成本，數據能即時上傳「Health健康+」雲端平台。

為解決台灣農業因人口高齡化、勞動力不足問題，鴻海科技集團富鴻網今天在台東TTMaker原創基地舉辦智慧城鄉台東縣智慧農產經濟示範服務計畫啟動記者會，輔導印加果、黑米、紅藜及有機綠茶等在地農民、農企業導入智慧農業應用，並協助印加果產銷合作社成立運作，以達到企業化與專業管理極大化營運利益。

富鴻網總經理邱登崧表示，台灣趨勢研究報告資料顯示，智慧農業是近年火熱的產業議題，全球市場規模持續以年複合成長率12.7%成長，富鴻網看準新興科技在智慧農業領域帶來的商機，運用物聯網、大數據及人工智慧技術帶領台灣農業走向智慧化。（編輯：楊玫寧）1081204