聯發科高通競逐5G 台積電京元電日月光左右逢源

（中央社記者張建中新竹5日電）聯發科與高通（Qualcomm）相繼推出5G晶片，兩公司在5G的競爭趨於白熱化，法人看好台積電、日月光與京元電可望通吃兩陣營訂單，將明顯受惠。

聯發科11月26日在中國深圳與台灣兩地盛大發表首款5G系統單晶片天璣1000，請來晶圓代工廠台積電、封測廠日月光、京元電與測試介面廠精測等供應鏈夥伴到台北場站台。

聯發科執行長蔡力行對於天璣1000相當滿意，表示是一個令人引以為傲的產品，不只數據機上傳與下載速度快，運算能力也好，安兔兔跑分創下50萬分的佳績，他並看好5G將是明年營運成長的一個重要動能。

高通緊接著於美國時間12月3日在夏威夷舉辦年度技術高峰會發表兩款新5G Snapdragon行動平台Snapdragon 865與765，並請來品牌手機廠客戶小米與OPPO站台，與聯發科較勁意味濃厚。

首款搭載聯發科天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產上市，小米及OPPO也將同步於明年第1季推出搭載高通Snapdragon 865的智慧手機，聯發科與高通在5G的競爭將趨於白熱化。

高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）不僅透露，未來與台積電的合作將擴及射頻晶片，未來他也將造訪台灣。法人認為，從聯發科與高通爭相拉攏的舉動來看，台系供應鏈在聯發科與高通5G領域占有重要地位。

法人認為，明年5G手機將邁入高成長期，聯發科與高通都可望受惠5G換機潮商機，只是明年第1季首波5G手機上市後，市場反應將是觀察聯發科與高通5G競爭強弱的風向球，值得追蹤留意。

台積電、日月光及京元電同時是聯發科與高通的供應商，法人看好台積電等3公司在5G時代可望左右逢源，將是最大贏家。（編輯：黃國倫）1081205