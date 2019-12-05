電商再拚業績 瞄準雙12耶誕檔期

（中央社記者江明晏台北5日電）雙11落幕後，電商業者緊接著瞄準雙12與耶誕購物旺季檔期，friDay購物目標今年雙12業績將較去年達3倍成長，東森購物則積極搶攻龐大的耶誕女性香水商機。

今年遠傳電信旗下friDay購物雙11業績告捷，無論是單日或年成長率都交出亮眼成績單，瞄準雙12，friDay購物將強打高單價但價差大商品。

根據friDay購物歷年內部數據資料觀察，雙12瞄準消費者年末的「輕消費」習慣，聚焦於日常備品、小型家電及旅行用品等，看好今年雙12業績將較去年達3倍成長。

東森購物則搶攻耶誕女性「香」機市場，引進亞洲獨家首賣限定香水，看好將帶來一波香水銷售潮。東森購物表示，在台擁有926萬會員、草莓網擁有超過750萬名會員，其中女性比例約占7成，而美妝保健類產品則占其6成消費比例，熱銷重點時間分別落點在耶誕新年、情人節、雙11、雙12或黑色星期五、週年慶。

東森購物2018年香水營業額約新台幣8583萬元，2019年1至9月香水營業額7617萬元，較2018年同期增加10%。草莓網2019年1至9月全球香水營業額4.05億元，全球香水銷售占比從2017年的9%提升至2019年的12%，業績高峰主要落點在黑色星期五到耶誕跨年時節。（編輯：黃國倫）1081205