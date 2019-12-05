聚陽攜手彰基切入長照 董事長：明年是關鍵年

（中央社記者潘羿菁台北5日電）成衣大廠聚陽攜手彰基醫院布局長照市場，聚陽提供智慧衣進行為期逾3個月居家測試專案，這是聚陽切入智慧衣首個具體案例，董事長周理平直呼「還在進行中」，盼望後續能夠開花結果。

第3屆2019年台灣醫療科技展今天開幕，聚陽與彰化基督教醫院第一次共同參展，雙方的合作早在今年7月開始，聚陽智慧衣針對彰基病患24小時不間斷測量心跳、卡路里、步數與睡眠情況，將資訊上傳雲端分析數據後，再提供給彰基醫師判斷。

但由於這是醫院首次導入智慧衣監測，為求審慎，病患同步戴上醫療器材行動裝置，後續做兩組資料比對，確保智慧衣資訊可靠性。

聚陽指出，導入過程狀況相當多，因受測者多半為長者，有些人對於身體資訊監測上傳感到疑慮，有的則是對3C產品不熟悉擔心會弄壞，恐延伸後續賠償問題，有些是病患同意，但家屬不同意等等。

聚陽強調，但也有長者非常樂意，認為這是協助醫療科技進步的一環，至今已有超過10位受測者監測中，現階段由聚陽提供報告給醫師了解受測者居家身體狀況，醫師也會提供意見回饋讓分析更完善。

雙方合作預計在今年12月完成，屆時將討論專案效益。

另外，聚陽也透露，近期公司研發的健身智慧衣近期將銷售至英國健身房體系，周理平直言，明年對聚陽將是智慧衣拓展關鍵年，盼望後續商機進一步擴大。

聚陽2017年砸下超過新台幣1億元，成立創新研發中心，宣示聚陽要從「追求價值」提升至「創造價值」，目標成為科技化服裝製造商。周理平要求創新研發中心只做兩件事，第一、開發智慧衣，第二、3D模板。如今智慧衣布局漸現成效。（編輯：林孟汝）1081205