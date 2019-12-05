研華展望2020年 工業物聯網聚焦3大策略

（中央社記者吳家豪桃園5日電）工業電腦廠龍頭研華今天在林口舉辦為期2天的全球夥伴會議，並提出2020年3大策略，包含鎖定垂直市場、導入物聯網解決方案的能力交易平台、深度連結夥伴。

研華工業物聯網全球夥伴會議是繼去年底於蘇州舉辦物聯網共創峰會後的首場大型夥伴會議，有來自全球40個國家、超過400位客戶及夥伴與會，並有超過40個攤位展示最新工業物聯網解決方案。

此次會議也分享研華工業物聯網事業群的策略，並呈現研華在工業4.0基礎建設、智慧製造、交通環境監測與能源、人工智慧（AI）及物聯網雲平台等領域的技術與成長。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍今天在媒體說明會表示，工業物聯網領域從端到雲非常複雜，研華協助客戶把應用落地，帶動整體商機。很多客戶關注邊緣運算，是因為工業上的應用需要低延遲和即時化，也代表很多計算需要在裝置端完成。因此，研華工業物聯網事業群2020年策略將包含3大方向。

首先，蔡淑妍指出，研華將鎖定工業4.0基礎建設、智慧製造、交通環境監測與能源等工業物聯網特定產業，提供在5G以及AI應用布局上從端到雲的全系列產品，幫助企業在數位化轉型過程中能接軌先進技術。

蔡淑妍說，研華第2個策略方向是完善營運與導入WISE-PaaS Marketplace 2.0。研華的WISE-PaaS Marketplace 2.0是工業物聯網解決方案的能力交易平台，打造可集成的工業App市集提供客戶訂閱，並邀請生態系夥伴上架解決方案。

她進一步表示，第3個策略方向是研華將與通路夥伴、系統整合商、行業系統整合夥伴（DFSI）共同發展銷售互利以外的關係，透過思維交流、共創合作等模式，深化與夥伴的連結。

蔡淑妍透露，研華工業物聯網營收約35%到40%透過經銷商，其中大部分屬於系統整合商。從今年第3季開始，研華針對全球不同的經銷商提出Mindshare Program深度合作計畫，例如在菲律賓和印度投資人力，一起發展當地生意；另外在斯里蘭卡等東南亞國家合作數位行銷，並在日本及歐洲攜手當地電商。

研華策略投資處投資代表劉蔚廷指出，研華將鎖定具物聯網願景且願意和研華深入合作的行業系統整合夥伴，透過投資及研華內外部資源的挹注，加速夥伴成長，主要包含新能源、智慧能源管理、智慧交通、智慧物流、醫療等領域，目標5年內投資50家共創合作夥伴。（編輯：趙蔚蘭）1081205