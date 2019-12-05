和勤切入電動車皮卡供應鏈 明年獲利看增1成

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）精密沖壓大廠和勤精機汽車和電動車零配件成長可期，比重提升，法人指出，和勤已切入電動車大廠皮卡車款供應鏈，估明年整體業績可望年增2成，獲利年增1成。

和勤精機今天下午舉行法人說明會，集團董事長黃亦翔指出，和勤今年完成產線整改與產品組合調整，預估汽車與硬碟零件高毛利產品出貨比重提高，明年產品平均毛利率將大幅提升，未來產品領域擴大到航太、醫材、冷凍空調等。

黃亦翔表示，今年經歷貿易戰、中國大陸汽車排放標準新制上路影響，公司進行生產基地工安整改，產生較高費用，預估第4季起效益將現。

展望明年營運，法人預期，和勤集團明年業績較今年成長2成，獲利成長1成，汽車零配件加上新產品業績可望年成長2成。

從產品業績比重來看，和勤集團副總經理黃湘怡指出，今年汽車零配件和硬碟機構件比重約69比27，預期明年相關比重可到75比25。

觀察硬碟機構件營運，黃湘怡表示，近年全球硬碟需求雖下降，不過，受惠雲端、物聯網等商業應用高階機種需求攀升，加上今年下半年和勤部分硬碟新產品進入量產，銷售額仍穩健成長。

法人指出，和勤硬碟機構件（VCM Plate）終端客戶包括希捷（Seagate）、WD、三星（Samsung）、MMI等，全球市占率約2成到3成。

在汽車零配件領域，和勤相關產品主要應用在變速箱、門鎖、發動機、液壓、座椅、煞車系統等，主要客戶包括德國VW集團、上海蒙塔薩、丹佛斯集團、格特拉克、麥格納（Magna）集團、Honda、Honeywell等。

和勤指出，今年有35個新項目進入量產階段，預計會再增加2個到3個新客戶。黃湘怡表示，和勤規劃在中國大陸擴第5個車間，預計明年第1季啟動，配合智能化作業。

和勤也切入品牌電動車大廠，獨家供應繼電器基座，明年和勤將再增加供應國際電動車大廠2組零件，電動車款零組件占和勤汽車零件比重約7%。

法人指出，和勤也切入電動車大廠皮卡新車款供應鏈。

展望明年車市，和勤預估明年車市可逐漸回溫，不會比今年差，仍要觀察美中貿易戰結果，公司汽車零配件成長幅度會比車市好。

在產能布局，黃湘怡表示，兩岸擴產規劃明年下半年完成第一期計畫，中國大陸嘉興和新廠、淮安和新廠鎖定生產汽車和電動車零配件，硬碟生產線移回台灣，台灣全興工業區生產硬碟零件及自行車精密零件等高階產品。另外，和勤馬來西亞據點將以物業管理為主，未來控制集團員工人數到850人左右。

在新產品部分，和勤布局雙金屬配油盤、繼電器基座、發動機類鏈輪、感溫器殼體蓋板等。法人指出，鏈輪產品切入韓國汽車大廠供應鏈，感溫器殼體蓋板已經送樣成功。（編輯：楊玫寧）1081205