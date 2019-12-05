世界明珠首宗住宅交易出爐 平均單價破百萬元

（中央社記者潘羿菁台北5日電）南港開發案、世界明珠首筆住宅交易案出爐，南港今天代子公司南榮開發公告出售三筆住宅給予大股東，總計30戶，總金額為新台幣38.59億元，換算平均每坪單價為115萬元。南港表示，將在明年1月上旬正式銷售。

「世界明珠」總銷規模約新台幣800億元至1000億元，為台灣史上規模最大單一預售案；預計將興建2棟頂級辦公、6棟高級住宅，總共8棟建築，並在2023年第4季完工，日前聯強國際斥資50.87億元作為全球營運總部，每坪成交價100萬元，創下南港辦公室行情最高價。

根據國際會計準則（IFRS）規定，建物出售採取完工法認列，意即這次出售30戶必須等到2023年第4季完工才能入帳。

南港今天舉行重大訊息說明會，代子公司南榮開發說明出售世界明珠部分住宅案給予關係人，買方為3家公司包括智凱開發、元鴻開發與元瑞開發，上述3家公司為南港前4大股東，購買樓層為6至10樓，總計30戶、面積為3340.37坪，總成交價38.59億元，換算下來每坪平均單價約115萬元。

南港表示，目前世界明珠尚未正式開賣，因此現階段為大股東關係人交易，不過預計明年1月上旬將會正式對外銷售，盼望趁著農曆年前，迎接海外華僑與台商回來看屋潮。

房仲業則認為，一般來說關係人交易價格通常是相對便宜，世界明珠首宗住宅交易案衝到單坪破百萬，對照當前南港住宅單坪價格落在60至80萬元，僅少數會破百萬元，可見大股東買沒有比較便宜，如今10樓以下交易金額破百萬元，後續高樓層價格想必會墊高。（編輯：林淑媛）1081205