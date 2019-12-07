大環境逆風 學者：2020出口成長看兩因素

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）展望2020年出口，預測機構認為，WTO日前下修全球貿易量預測，在全球大環境不佳下，台灣要獨強有難度，轉單、產能回流效應等正面效果雖在，但可能不如2019年強勁，保守看待明年出口表現。

元大寶華綜合經濟研究院長梁國源表示，觀察2019年出口，雖然台灣整體呈現衰退，但仍在亞洲四小龍中表現最佳，主要原因就是轉單效應及台商產能回流，美國將中國科技大廠列入實體清單，華為等科技大廠無法從美國進口高科技產品零件，轉而向台廠購買；美對中加徵關稅，帶動台商產能回流，轉為MIT（台灣製造）。

梁國源指出，這兩個因素激勵資通訊產業表現出乎意料的好，對美出口也明顯成長，使出口實際表現優於貿易戰開打前的預期；不過，由於對美出口占比仍小於對中出口，雖然對美出口成長幅度大但還是沒有彌平對中出口衰退缺口，所以整體出口還是呈現衰退。

至於2020年，梁國源認為，整體來看，明年大環境不佳，因全球貿易情勢緊張、經濟成長趨緩，WTO（世界貿易組織）先前下修明年貿易成長率預測，由3%下修至2.7%，對台灣出口形成負面影響；明年出口想有出乎意料的表現，關鍵要看轉單、台商回流效應的發展。

梁國源預估，明年轉單、台商回流效應應該會持續，不過，由於美國陸續對中國加徵多波關稅，幾乎已快涵蓋所有商品，且中國企業也有狼性，將逐步建立起自己的高科技零件供應鏈，轉單效應可能減弱，採購需求也存有變數；因此，雖然正面效果仍在，但可能慢慢不如2019年強勁，保守看待明年出口表現。

梁國源表示，明年最大變數一樣，還是美中貿易戰的具體發展，舉例來說，如果貿易氛圍和緩，整體大環境可能往正面發展，但若美國同步取消對中國科技業的實體清單，那對台廠的轉單效應可能消失；在科技戰部分，如果打得更凶，對台灣科技業反而是有利。

另一名不具名學者則認為，從目前的預測數字來看，美國及中國這兩個台灣主要出口市場，2020年經濟成長可能都將放緩，這使台灣明年出口面臨很大變數，預估表現可能僅會「普普」。

該名學者說，確實現在包括台灣等東南亞國家都受惠於轉單或產能回流效應，不過值得留意的是，這些正面效應只集中少數特定領域，例如半導體、自行車及網通設備等，相對石化、工具機、金屬及塑化等，受國際需求減緩、原物料價格低檔衝擊，表現都相對疲弱。

學者建議，此時政府應重新定位台灣，調整體質，例如發展研發中心或全面鬆綁服務業，趁著台商海外資金回流，將錢導向有意義的生產事業，尤其是服務業，平衡台灣的出口導向傾向，如發展國際醫療、金融資產管理中心等，也藉此調整國內產業的M型化發展趨勢。（編輯：林孟汝）1081207