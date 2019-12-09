5G競標10日登場 中華電：5G開台拚搶頭香

（中央社記者江明晏台北9日電）5G競標明天將登場，中華電信總經理郭水義表示，行政院拍板企業專頻，更有利5大電信競標策略；未來中華電不排除與其他業者合作的可能性，也期許中華電能搶下5G開台頭香。

台灣5G第一波釋照將在10日上午9時展開競標，底價訂為新台幣300億元，由5大電信業者廝殺角逐，市場預料，在3.5GHz黃金頻段「僧多粥少」狀況下，勢必掀起一場銀彈大戰。

郭水義對中央社記者表示，行政院日前將企業專頻政策定調，清楚說明第二次頻譜釋出時間點、企業專頻頻譜位置、釋出時間軸，將有利於5大電信各自判斷，究竟該用什麼態度來面對這次競標，相信各家業者都有自己的想法。

至於企業專頻的釋出，是否會影響中華電對競標的態度。郭水義對此表示，企業專頻政策已定調，中華電會審慎頻估，用適當標金取得適當頻譜量，這都是一貫的態度沒有改變。

由於5G的建設費用也會比4G高出許多，政府首次開放電信業者「三共」（共頻、共網、共建），國家通訊傳播委員會（NCC）擬進一步放寬5G「三共」原則，讓未得標頻譜的業者能和其他得標廠商共網、共頻，未來中華電是否會和其他業者合作。郭水義回應，所有合作的可能性都不排除，但因為明天就要競標，要等競標完成後才能往下走。

而未來要如何在4G一片低價競爭與吃到飽常態中，制訂5G消費者端的資費，也成為電信業者的一大考驗。郭水義表示，現在談論資費「很敏感」，但所有的企業都期待有更好的市場結構與發展環境，從國家發展到產業到電信公司發展，包括消費者也是一體，資費議題現在內部已在討論中。

中華電曾在2014年搶下4G開台頭香，郭水義也期許中華電同樣在台灣5G市場中率先開台，他說，以中華電過去的服務能量、口碑等各方面「都準備好了」，當然以率先開台為目標，但後頭要如何打造5G有別於4G的服務，讓整個產業界數位經濟和生活能夠有所不同，也是非常重要的事。

相對於美國、韓國、中國大陸已陸續開台5G，郭水義說，大國有其推展策略，台灣努力跟世界同步，這次競標的時間點，已經相當接近國際釋照的速度，而2020年日本東京奧運中，全球電信業者也非常矚目，看能否推出有別於以往的5G應用和服務。（編輯：楊凱翔）1081209