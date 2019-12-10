5G競標開打 3.5GHz首回合總標金250.29億元

5G競標10日登場，由5大電信業者廝殺角逐，在3.5GHz黃金頻段「僧多粥少」的狀況下，勢必掀起一場銀彈大戰。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北10日電）5G競標今天上午9時登場，第一回合落幕，如市場預期3.5GHz為最受矚目的黃金頻段，暫時總得標金額為250.29億元，28GHz暫時得標金額為2.06億元，1800MHz則暫時無人出手。

5G第一波釋照今天開始競標，底價訂為新台幣300億元，由5大電信業者廝殺角逐，市場預料，在3.5GHz黃金頻段「僧多粥少」的狀況下，勢必掀起一場銀彈大戰， 國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥日前更表示，將預算收入提高10%，達到440億元。

產業人士進一步指出，3.5GHz釋出的270MHz存在部分頻譜不乾淨、設備支援不足的問題，加上要發揮5G特性，最好擁有連續的80MHz到100MHz的頻譜頻寬，而單家業者取得頻譜上限為100MHz，在5大電信業者都不想缺席5G的情況下，勢必推升競標競爭熱度。

針對這場5G頻譜之爭，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信這5家電信業者各自組「5G競標小組」迎戰，這次的競標採取先提需求，再標位置，而今天登場的競標是「提需求」的環節。

根據NCC的規劃，每天將會進行10回合的競標，每回合20分鐘，回合結束後會有20分鐘的開標與休息時間。

但為了讓標金合理、速度加快，NCC參考國外競標做法，並導入加速機制；市場評估，5G的標金不至於超過4G第一波釋照的決標金額1186.5億元，但很有可能會比預算收入的440億元更高，整體競標可望在年底前結束。

除了高標金，5G的建設費用也會比4G高出許多；NCC也規定要求3.5GHz頻段得標者，應於5年內使用其新標得的3.5GHz頻段建置至少1000座5G基地台，涵蓋全國人口比例至少達50%。（編輯：林孟汝）1081210