詩肯下半年加溫 看旺明年台灣景氣回穩

（中央社記者江明晏台北10日電）台灣連鎖家具龍頭詩肯受惠今年5月併購NOVA，11月營收年成長33.32%，上半年受大環境影響，前11月營收僅年成長3.52%，下半年逐漸回溫，預估明年台灣景氣回穩，營運可望翻轉。

詩肯11月營收新台幣1.82億元，較去年同期成長33.32%；累計1至11月營收16.14億元，較去年同期成長3.52%。

詩肯表示，上半年雖受大環境不佳衝擊，台灣營收表現平平，但進入下半年後逐漸回溫，加上臨近農曆年，在家具汰舊換新需求刺激下，消費力道可望進一步提升，預估明年在台灣景氣回穩的加持下，營運可望有翻轉性的表現。

詩肯進一步指出，今年5月併購新加坡當地第2大傢俱零售商「NOVA」，營收併入後全年的成長性不成問題，但在台灣詩肯方面，受到美中貿易戰與年金改革等外在因素影響，民眾消費心理較為保守，因此上半年營收表現不及2018年同期。

詩肯也說，台灣工業區廠房用地、商辦的交易成長，但未反映在房屋買賣轉移筆數，零售業活絡性明顯下滑，但詩肯推出的異業合作的促銷至年底明顯發酵，11月台灣單月營收已追上去年同期，樂觀估計12月可回到成長軌道。

詩肯目前共有詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3個品牌，至11月底店數分別為81、40、7家，3品牌共128店，同時11月也在家具的一級戰區台北市內湖開出首家品牌旗艦店，營運至今表現超乎預期。

展望未來營運，詩肯表示，詩肯居家會是成長動能最大的品牌，也會是展店主力，而詩肯柚木進入了品牌成熟期，會進一步優化，詩肯睡眠精品則要專攻百貨專櫃，目前已經有多家百貨商場洽談中，同時在明年大選結束後，台灣環境會進入穩定期，相信明年房市會出現反彈，更增添營運助力。

詩肯進一步指出，近期將與台南文化局攜手，在台南文化園區舉辦特展，利用台南總督府的空間呈現文創與居家結合的感覺，未來還會持續與特殊單位、建築物合作，以特展的形式進行品牌重塑。（編輯：林孟汝）1081210