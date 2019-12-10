更多編輯台推薦新聞：
勇敢為香港朗詩 台灣女兒郭佳怡送暖反送中
兩岸

勇敢為香港朗詩 台灣女兒郭佳怡送暖反送中

班克西耶誕新作 馴鹿駕車帶遊民遨遊天際
文化

班克西耶誕新作 馴鹿駕車帶遊民遨遊天際

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

網家開發特色食品 明年食品業績成長上看3成

最新更新：2019/12/10 16:26
電商業者網路家庭10日宣布攜手福灣巧克力與時裝品牌APUJAN獨家開賣聯名款巧克力，左起為福灣巧克力創辦人許華仁、網路家庭執行長蔡凱文、APUJAN品牌總監詹朴。中央社記者吳家豪攝　108年12月10日
電商業者網路家庭10日宣布攜手福灣巧克力與時裝品牌APUJAN獨家開賣聯名款巧克力，左起為福灣巧克力創辦人許華仁、網路家庭執行長蔡凱文、APUJAN品牌總監詹朴。中央社記者吳家豪攝　108年12月10日

（中央社記者吳家豪台北10日電）PChome網路家庭執行長蔡凱文今天表示，內部持續開發台灣原創或具備設計感的特色食品，預期未來每季至少推出一款，看好明年食品相關商品整體業績將成長30%以上。

電商業者網家今天舉行記者會，宣布攜手福灣巧克力與時裝品牌APUJAN獨家開賣聯名款巧克力，並邀請福灣巧克力創辦人許華仁、APUJAN品牌總監詹朴分享合作理念。

蔡凱文受訪指出，網家內部與食品相關團隊約20到30人，其中3到4人負責開發食品IP（智慧財產權），希望找出台灣原創或具備設計感的特色食品，藉此擴大消費族群。

他說，今天宣布開賣的聯名款巧克力比較偏向高階食品市場，明年第1季將推出主打中低階市場的特色食品，預期未來每季至少推出一款特色食品，並看好明年食品相關商品整體業績將成長30%以上。

此外，網路家庭旗下PChome24h購物今天公布雙12（12月12日）活動開跑第一週業績較去年同期成長30%，行動端業績成長35%；3大熱銷送禮品類包括手機通訊、數位電玩、時尚運動的銷量年增40%以上。（編輯：鄭雪文）1081210

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報