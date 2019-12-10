玉晶光：中高階鏡頭供不應求 規格持續升級

（中央社記者韓婷婷台北10日電）玉晶光電董事長陳天慶今天表示，手機鏡頭短期內不會停止升級，毛利率希望再突破。展望明年，5G換機潮及多鏡頭的趨勢明確，市場需求會再成長，中高階鏡頭仍供不應求。

玉晶光電今天舉行線上法人說明會，法人好奇玉晶光毛利率在今年快速拉升的原因，以及未來手機鏡頭升級是否已到頂，陳天慶指出，手機鏡頭短期間內不會停止升級。

至於毛利率在第3季繳出逼近5成的好成績，陳天慶表示，過去在開發生產階段的確有些不順利，光學產業主要靠技術，變動成本占比較低，經濟規模及良率拉升，毛利率就會提升。

他說，今年毛利率能維持穩定成長，新產品在第一時間量產，包括製程改善、良率穩定、產品組合及產能利用率等都是關鍵。未來在設備改良、自動化良率提升下，希望毛利率再有所突破。

展望明年，玉晶光總經理郭英理表示，5G換機潮將帶來很好的機會，多鏡頭的趨勢明確，市場需求會再增加，尤其高階機種的提升，不過最終仍要看客戶拉貨的狀況而定。整個產能利用率狀況不錯，無法看太遠，不過明年第1季應會比今年同期好一些。

郭英理指出，未來玉晶光將以中高階產品為主，5G手機有些客戶的鏡頭設計會持續朝中高階走，包括遠距、非常小的鏡頭，不同應用會出現，應用範圍持續擴大，因此不會存在供過於求的問題。新產能持續擴增，產能利用率都還不錯，都在預期及掌握中；同時也持續努力客戶多元化，目前已有良好的策略。

明年資本支出部分，郭英理表示，只要市場有需求就不排除擴大資本支出增加新產能，但內部仍會謹慎評估，今年新產能陸續開出對明年有一些幫助。日前現金增資募得新台幣35.5億元資金，預計有23億元將用來擴增產線，其餘將用於減債。

另外，針對產品的單價走勢，郭英理表示，產品價格每季都會有例行的溝通，價格決定主要考量市場狀況，價格趨勢由市場供需決定，他強調，目前中高階的鏡頭還是供不應求。

針對鏡頭趨勢及新應用，郭英理指出，包括因應全螢幕需求的超小鏡頭、屏下鏡頭、光學防手震、潛望式鏡頭、飛時測距（TOF）鏡頭等玉晶光都有做，也有所準備。至於車用部分只鎖定全球前5大品牌廠，預計在2022年發酵。

另外，深耕長達3年的VR及AR鏡頭也已經掌握很多機會，目前已有小量出貨，郭英理看好未來新應用市場，但仍需等待更多技術配合突破，大約需再3至5年時間才能在營業額上有較大的貢獻。（編輯：張良知）1081210