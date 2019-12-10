電信三雄拚新動能 台灣大電商營收首度過半

（中央社記者江明晏台北10日電）全球電信產業面臨飽和狀態，電信三雄也積極尋求新動能，台灣大哥大今天宣布，11月營收中來自電商momo的貢獻已首度過半；遠傳來自「新經濟」的營收成長力道也十分亮眼。

台灣大哥大今天發布11月營收，旗下電商momo貢獻營收已首度過半，電子商務與電信業務共同成為台灣大哥大兩大支柱，創台灣大4月啟動「超5G策略」以來的重要里程碑。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大處於轉捩點之際，在全體同仁的努力下，電信業務持續穩健向前，momo購物更拉出一道漂亮的第二成長曲線，集團內各項事業互相拉抬，創造多贏綜效。

林之晨今年4月上任時提出「超5G策略」，揭示台灣大將善用所擁有的720萬用戶及大數據、整合集團資源的潛能以發揮加乘效應等戰略，5月間台灣大即與momo合推「線上線下」嶄新服務型態，例如於momo購物網申辦新門號或攜碼加入台灣大並搭配自由選專區商品、到台灣大myfone門市取momo貨物等，其中「到店取貨」訂單逐月攀升，平均客單價為超商取貨的2倍。

台灣大說明，momo的11月營收達到年成長40%，雙11單日業績即創下新台幣21億元歷史新高，會員成長及網站瀏覽人次均刷新紀錄。

台灣大也積極打造第三、第四成長引擎，11月宣示與大東南亞創業加速器暨創投機構AppWorks展開更緊密的合作，注入來自新創產業的能量，旋即又宣布將結合旗下電信、光纖上網、有線電視與電商等多元業務，進軍智慧家庭市場，近期更結盟國際品牌Google獨家銷售手機和中文智慧音箱，於momo購物上架。

台灣大哥大表示，未來將持續以「超5G策略」為前進航道，拉長戰線並擴張版圖，期望以10到15年的長線思維，發展升級為大東南亞的國際型企業。

遠傳除了行動通訊業務表現穩健，布局5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安技術效益持續顯現，在政府、大型企業合作案挹注下，大幅帶動11月「新經濟」營收成長力道，資通訊業務營收年成長幅度高達43%，包含雲端服務營收較去年同期大幅增加575%、物聯網收入年成長率高達252%。

遠傳也積極攜手夥伴推動跨業、跨域合作，包含啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫、結盟7-ELEVEN首創數位便利體驗店等。

中華電則持續連結外界優勢，舉例來說，精測、是方都是很好的「小金雞」，中華電同時不間斷地找尋新興服務動能，以挹注營運，中華電總經理郭水義表示，併購與轉投資是未來中華電持續積極努力的管道，領域涵蓋資通訊（ICT）、資安、雲端、智慧生活等服務範圍。（編輯：楊凱翔）1081210