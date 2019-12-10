台中風機葉片遭吹斷 台電：舊機型故障屬個案

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台電台中高美濕地的陸域風機葉片遭強風吹斷。台電表示，葉片損壞的風機已經運轉13年，初步研判是設備故障，估損失約新台幣1000萬元，未來將視調查結果，全面檢修相同機型風機。

台電在台中高美濕地共建置14部陸域風力發電機組，不過，其中一部機組在12月6日上午因不敵強風，3支葉片斷裂。台電獲報後，將14部機組全數停轉，經台電人員檢查後，其他13部風機目前已上線發電。

台電發言人徐造華表示，台電內部正在進行事故調查，當時瞬間風速為每秒30公尺，依風機監控信號紀錄判斷，風機可能因迎風轉向系統異常，造成機艙角度偏移，讓3支葉片不敵陣風斷裂。

至於損失金額，徐造華表示，該風機已發電超過13年，屬於台灣第一期風機，初估損失約1000萬元。

他強調，詳細事故原因仍待確認，不過，風機葉片損壞屬於個案，同地點的風機並未受影響，未來也將視調查結果，針對相同機型風機增訂運維項目，並全面檢修風機，防止類似事件再度發生。

台電強調，受損風機屬早期舊機型，耐風設計為IEC Class IIB，與台電後期採用符合Class IA機型不同， Class IA風機可耐風速達最大每秒50公尺、瞬間最大陣風每秒70公尺。

台電共有169部風機，僅有早期19部風機非屬Class IA機型，其餘150部風機均為耐風能力較佳的Class IA機型。（編輯：楊凱翔）1081210