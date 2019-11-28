離岸風電排名第二 德萊茵集團考慮進軍台灣

（中央社記者林育立柏林27日專電）世界排名第2的離岸風力發電開發商德國萊因集團，正計畫將版圖擴張到亞洲，考慮進軍台灣市場。

萊茵集團（RWE）是德國第二大能源集團，最近與第一大的意昂（E.ON）集團達成歷史性的交換協議，取得後者的再生能源事業，讓歐洲能源版圖大洗牌。

一向以火力發電為主力的萊茵集團，持有的風力、太陽能等再生能源裝置，從此在歐洲排名第3；其中離岸風電裝置容量超過9GW，世界排名更躍居第2，僅次於丹麥的沃旭（Ørsted）。

萊茵集團新成立的再生能源部門負責人杜曾拉特（Anja-Isabel Dotzenrath）告訴商報（Handelsblatt），萊茵集團全力衝刺綠電，打算將再生能源事業、尤其離岸風電的版圖擴張到亞洲，其中日本已找到在地的合作夥伴，「台灣、南韓也很有趣，印度也相當有吸引力」。

萊茵集團再生能源部門負責人杜曾拉特表示，集團全力衝刺綠電已在日本找到在地的合作夥伴，她也說「台灣、南韓也很有趣，印度也相當有吸引力」。（圖取自group.rwe）

杜曾拉特還說，將不排除用收購的方式進入一個新市場，萊茵集團對處於開發初期階段的計畫尤其感興趣。

她強調，萊茵集團與競爭對手不同，不會為了取得開發下一個風場的資本，急著將風場脫手，而是希望能長期持有。

萊茵集團在亞洲的第一個辦公室，上月底在日本成立。負責全球離岸風場開發的沃特莫倫（Sven Utermöhlen）表示，日本法規明確且打算進行公開招摽，將有助離岸風電的開發。

離岸風力發電過去集中在歐洲，不過近來重心轉移到亞洲，丹麥、英國、日本、台灣廠商合資的台灣第一座離岸風場海洋風電（Formosa 1）半個月前在苗栗外海啟用，受到業界矚目。

根據國際風力發電協會（Global Wind Energy Council）的預測，到了2030年，台灣、日本、南韓和印度等亞洲國家的新併網量將有100GW的規模。（編輯：高照芬）1081128