外商看好台灣 前10月僑外投資年增逾22%

（中央社記者廖禹揚台北20日電）政府持續推動招商引資，經濟部統計，今年1到10月核准僑外投資金額較去年同期成長22.61%，主要成長力道來自沃旭、達德等離岸風電開發商對台增資。

值得注意的是，1到10月核准對新南向國家投資金額達24.2億美元，較去年同期增加24.76%，以越南、新加坡、澳洲及泰國為大宗。對中國大陸投資則大減53.88%，降至32.1億美元，顯示受美中貿易衝擊，台商赴陸投資意願大幅降低。

經濟部投審會今天公布10月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計，其中僑外投資金額年增142%，累計1到10月件數成長8.61%、金額成長22.61%，達98.1億美元。

投審會表示，僑外投資金額增加，主要是因核准美國ALPHABET集團增資特許投資顧問股份有限公司，以及達德、沃旭能源等離岸風電開發商增資國內事業等較大投資案帶動。

陸資來台則受到去年核准富士康等大案影響，10月核准金額雖有成長，但累計1到10月仍較去年同期大減53.54%。

對外投資部分，今年1到10月累計59.1億美元，較去年同期減少34.05%，投審會說明，主因去年同期核准遠東新世紀、大成不銹鋼、台灣水泥、國巨等公司增資國外事業等大案，其中遠東新世紀、大成不鏽鋼與國巨都是赴美投資。（編輯：林淑媛）1081120