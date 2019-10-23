回饋彰化海線 風電業者連3年捐3億補助營養午餐

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）沃旭能源等4家業者在彰化投資離岸風電，今天宣布明年起一連3年共捐贈3億3000萬給彰化縣政府，作為沿海鄉鎮國中小營養午餐基金，縣長王惠美則期許，受惠同學未來能回饋社會。

參與彰化離岸風電計畫的沃旭能源公司、CIP哥本哈根風能開發公司、中能發電公司以及海龍離岸風電公司等4家業者，今天中午在彰化王功國小舉行「風和日麗綠能齊發-彰化沿海國中小營養午餐基金啟動記者會」，參加貴賓包含彰化縣長王惠美、沃旭能源公司資深策略專案經理浦麥可（Michael Prutsch）、CIP哥本哈根風能公司台灣區開發長許乃文等人。

王惠美、浦麥可等人先前往國小教室，幫準備吃午餐的小朋友打菜，並一起共進午餐，隨後則在王功國小禮堂合影留念，見證營養午餐基金啟動。

王惠美致詞時說，4間業者將從明年起一連3年，捐贈總計新台幣3億3000萬給彰化縣沿海的線西、鹿港以及芳苑鄉等沿海鄉鎮國中小學，作為營養午餐經費，她樂於看到廠商關心與支持沿海地區學童的營養午餐，減輕家長負擔。

王惠美指出，取之社會，用之社會，期盼有更多廠商秉持企業良心，以實際行動回饋社會，也期許同學們不忘本和感恩，好好念書發揮所長，回饋社會，形成愛的傳承、善的延續。

沃旭能源政策事務暨企業傳播總監汪欣潔接受中央社記者訪問時說，公司來到彰化投資離岸風電，就一直思考有什麼事情能夠服務鄉親，和縣府不斷溝通達成共識，聯合參與彰化離岸風電業者，幫忙沿海鄉鎮國中小學營養午餐，除了捐贈3年經費外，也會持續回饋社區地方。

彰化縣政府教育處長陳逸玲表示，縣內國中小學免費營養午餐目前由縣府1年編列約8億元經費，現在業者捐贈沿海鄉鎮國中小學3年共3億3000萬經費，也減輕縣府負擔。（編輯：洪學廣）1081023