精測早盤走堅創21個月高點 明年業績衝新高

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）測試介面廠中華精測早盤走堅，重返千元大關之上，最高來到1025元，漲3.43%，是去年3月中旬以來高點，穩居股后。法人估明年業績可望成長25%以上，創歷年新高。

展望第4季營運，法人預估，由於第3季營收基期創高，預期第4季業績可能季減約雙位數百分點。不過明年整體業績預估可望成長25%以上，有機會超過新台幣42億元，創歷年新高。

展望明年，法人預期精測明年第1季業績能見度審慎樂觀，看好5G應用加速，明年第1季業績表現雖然可能不若今年第3季，不過維持穩健表現。

除了測試應用處理器（AP）外，精測也擴大在射頻元件和電源管理晶片測試比重，尤其是精測切入5G射頻元件測試，跨足sub-6GHz和毫米波（mmWave）頻段的射頻元件測試。

法人指出，精測也切入中國5G基地台大廠特殊應用晶片的測試供應鏈，此外中國大廠在5G基地台布建市占率超過6成，也有利精測探針卡出貨表現。

在產能布局，精測營運研發總部10月份正式啟用，垂直式探針卡VPC（Vertical Probe Card）產品線逐步擴增產能，第4季適逢產業淡季，VPC貢獻效益更為顯著，精測估計今年VPC營收占全年營收比重，持續朝向雙位數百分比目標邁進。（編輯：黃國倫）1081211