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LG集團名譽會長具滋暻辭世 享耆壽94歲

最新更新：2019/12/14 14:31
南韓LG集團名譽會長具滋暻（左）14日逝世，享耆壽94歲。右為具滋暻長子具本茂。（檔案照片／韓聯社提供）
南韓LG集團名譽會長具滋暻（左）14日逝世，享耆壽94歲。右為具滋暻長子具本茂。（檔案照片／韓聯社提供）

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓LG集團名譽會長具滋暻今天逝世，享耆壽94歲。具滋暻是LG創辦人具仁會的長子，他為集團發展成為國際化企業奠定基礎。

南韓聯合新聞通訊社指出，具滋暻生於1925年，是LG創辦人具仁會的長子，1970年起擔任LG集團第2任會長。

具滋暻曾在釜山師範學校任職，1950年遵循父親指示，出任樂喜化學工業社（現LG化學）的理事，參與集團管理。具仁會1969年去世後，具滋暻出任集團總裁。

報導指出，具滋暻在任內致力研發新技術，在國內外設立70多家研究所。他還積極開拓海外市場，在中國、東南亞、東歐、美洲等地投建LG電子、LG化學工廠，為LG發展成為國際化企業奠定基礎。

為了進一步深化公司發展，具滋暻聘請專業人士管理和經營公司。1995年卸任後，他積極推展教育，並參與慈善等貢獻社會活動。

具滋暻育有6個子女，長子具本茂於2018年與世長辭。目前LG集團由第4代具光謨領導。（編輯：陳惠珍）1081214

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