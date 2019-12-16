增獨董因應董事新規 顧立雄：彰銀若不足額可補選

（中央社記者劉姵呈台北16日電）自然人董事新制恐影響彰銀明年董事改選，衍生經營權問題，金管會主委顧立雄今天建議可多提名1席獨董，卻引起業者質疑。他下午受訪時指出，獨董不足額很常見，再進行補選就好，不會有問題。

金管會去年針對金控與銀行推出自然人專業董事制度，並於今年7月開始實施，其中，自然人董事新制將影響明年公股行庫彰化銀行、合庫銀行改選結果。立委今天質疑，恐影響彰銀明年董事改選經營權歸屬，顧立雄即建議，彰銀目前有3席獨董，可多提名1席獨董。

不過，媒體報導指出，公股業者私下表示，若彰銀4席獨董全由財政部拿下，法人董事只剩下2席，目前規定僅法人董事計入「董事席次過半」的情況下，公股恐怕會喪失經營權。

顧立雄今天下午出席活動時受訪表示，任何公司的獨董都可能產生推3席獨董，但只選上2席的問題，當增加1席獨董，卻發生獨董人數不足額時，在下一次股東會再進行補選就好，不會有問題，所有其他上市櫃公司都會有此問題，意即獨董不足額很常見。

他重申，若是增加1席獨董會有問題，那金管會過去任何對獨董名額的限制就會是空談，以及對專業董事所設的任何標準也將成為空談。

報導也指出，業者認為，財政部因支持自家的法人代表，無法投給公股推派的人選，最後彰銀獨董為4席是偶數，審計委員會將有無法表決的問題。

顧立雄則表示，「以同樣標準推出一個自然人董事，財政部難道不支持嗎？」，他認為，若財政部還是有疑慮，那就多提名1席獨董，運作方式就跟過去一樣，就不會有問題。

至於上午提到獨董酬勞可比照法人董事，回歸國庫署，顧立雄補充，財政部有講會用定額方式處理。（編輯：楊凱翔）1081216