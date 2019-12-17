大成攜手日商昭和產業 打造可生食級雞蛋

大成集團與昭和產業合資興建雞蛋旗艦廠，打造可生食級雞蛋並引進世界麵包冠軍御用「昭和麵粉」專業配粉技術。圖左起大成集團董事長韓家宇、日本昭和產業社長新妻一彥。中央社記者韓婷婷攝 108年12月17日

（中央社記者韓婷婷台北17日電）大成集團今天與日本昭和產業簽約，針對雞蛋、麵粉領域進行重大合資合作，總金額約新台幣20億元，將共同打造可生食級雞蛋並引進新技術開發精緻專業麵粉，搶攻高端市場。

台日攜手合作進行雞蛋、麵粉產業升級，也是昭日首度在台灣大金額的投資，今天簽約儀式由大成集團董事長韓家宇，日本昭和產業社長新妻一彥代表簽約，農委會副主任委員黃金城見證，兩集團2020年初將於彰化二林合資興建雞蛋旗艦廠，預計2021年初完工，屆時雞蛋產能、產量皆可提升，將是全台最大的雞蛋廠。

麵粉部分，兩集團將合作研發高纖維、低GI麵粉與各種精緻專業用粉，預計專用粉品項將逐漸增加為逾200項。

韓家宇表示，大成目前在洗選蛋及液蛋等市占率約7%左右，已是全台第一大，在旗艦雞蛋廠投產後，市占率很快就會見到大幅度成長，至少拉升至10%以上。

韓家宇表示，大成集團與昭和產業，在台灣和日本的農業科技、食品加工等相關領域，雙方均執牛耳。2003年起迄今，大成與昭和產業在大陸合資經營的麵粉及食品級預拌粉事業，取得良好的經營成果，接下來雙方在麵粉和蛋品產業成立合資公司，進一步合作，共同提升台灣食品科技與食品安全。

新妻一彥表示，這項合資合作案正是昭和產業2025展望策略的重要目標，擴大昭和產業的事業領域，未來將提供科技、研發、業務等各方面的經營資源，並且互相交流。

大成集團蛋品事業處協理韓芳豪表示，日本人愛吃生雞蛋，對於雞蛋的要求可說是全世界最嚴謹的。這次將逐年引進日本雞蛋衛生環境管控系統，未來在台灣也可以生食雞蛋。

另外在發表會上，經濟部長沈榮津，日本台灣交流協會代表泉裕泰，鼎泰豐董事長楊紀華，冠軍麵包主廚吳寶春，以及各大企業皆有代表出席，共襄盛舉，愈來愈多的台日企業合作，為台灣經濟再添新動能。（編輯：趙蔚蘭）1081217