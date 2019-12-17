和勤集團陸廠拚產能倍增 集團業績5年內拚翻倍

（中央社記者鍾榮峰嘉興17日電）精密沖壓廠和勤精機兩岸擴產估明年下半年完成第一期投產，中國大陸廠攻汽車和電動車零件，嘉興和新廠第5號車間明年第3季投產，集團規劃陸廠擴產後全產能倍增，集團業績拚5年內翻倍。

和勤精機今天開放位於中國浙江嘉興和新廠區。和勤集團中國大陸區總經理、嘉興和新精沖科技總經理呂宏義表示，集團兩岸擴產計畫將在明年下半年完成第一期計畫並投產，其中中國大陸嘉興和新、淮安和新兩廠專攻汽車和電動車零件。

從營收占比來看，目前和勤集團汽車占比約7成，硬碟占比約3成，呂宏義預估到明年，汽車和硬碟占比約75%和25%。

從產品業績比重來看，呂宏義預估到明年，集團在汽車類變速箱、發動機產品和其他類產品，個別比重可到15%左右，三大類占比可到45%。法人指出，其他類包括美系電動車大廠，目前美系電動車大廠占集團占比約4%，預估明年相關占比可到1成。

若從成長幅度來看，呂宏義預估，變速箱和發動機產品明年業績成長幅度約10%到15%，明年其他類產品成長幅度約25%。

展望嘉興和新精沖科技產能布局，呂宏義指出，目前廠區有4座廠房，正在建設第5號車間，員工人數目前約1000人，預估明年底前逐步下降員工人數到800人左右，預估目標降到600人。

呂宏義表示，去年下半年嘉興和新廠啟動擴產計畫，目前第5號車間廠房已經完成8成，預估明年第3季投產，預計第5號車間總投資金額約人民幣6500萬元。

公司指出，第5號車間完工後，可將分散的生產環節連成智能化生產線，估計生產效率可提高4成。

和勤指出，中國大陸廠區目前產能約新台幣20億元規模，預估擴產後全產能規模可達到新台幣40億元。

另外和勤集團在台灣全興廠將作為營運總部並生產硬碟零組件和自行車精密零件等產品，集團總部預估明年第3季啟用，全興廠產值估5年內超越以往台灣廠僅生產硬碟機構毛胚件的高峰。

在中國大陸和台灣分工明確態勢下，和勤集團業績規模可望逐年以雙位數成長幅度前進，目標5年內業績翻倍。

展望明年營運，法人預期，和勤集團明年業績較今年成長2成到3成區間，預估明年業績可望達到新台幣24億元到25億元，明年毛利率可到20%，明年每股純益可到2.5元到3元，2021年毛利率可到25%。汽車零配件加上新產品業績可望年成長2成。

展望和勤集團未來3年到5年營運，法人預估中國大陸全產值可到新台幣40億元，台灣全產值可到15億元，兩岸全產值可到55億元。（編輯：趙蔚蘭）1081217