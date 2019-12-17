安永：今年台灣IPO家數減 但籌資額回升

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）安永（EY）調查，今年截至12月17日台灣上市櫃IPO家數共32家，籌資額新台幣273.45億元，家數較去年全年的60家減少，但籌資額則逆勢成長，其中最大案為和潤企業上市，籌資規模達91.45億元。

安永聯合會計師事務所今天發布「安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告」，截至12月17日，台灣今年上市加上櫃IPO企業共32家，比起2018年全年的60家大幅下滑，不過籌資額新台幣273.45億元，已超越2016、2017及2018年全年籌資額規模。

報告指出，分別觀察上市及上櫃市場IPO情形，今年累計至12月17日，台灣上市市場共有14家掛牌，較2018年減少15家；籌資金額229.19億元，較上年度增加37%，上櫃市場則有18家掛牌，較上年度少13家，籌資額44.26億元，較去年衰退34.6%；另有42家企業興櫃，創櫃板則有17家。

安永審計服務部營運長涂嘉玲分析，今年台灣雖受惠中美貿易戰的轉單效應與台商資金回台政策，市場資金動能充足，然而國際情勢瞬息萬變，仍稍稍影響企業IPO進度，轉而暫時觀望。

以產業別來看，報告顯示，科技、生技醫療仍是主要IPO產業，以籌資額來看，最高為科技業，IPO籌資金額達108.16億元，統計至12月17日，14件上市IPO企業中有6家屬於精密機械產業，18家上櫃IPO中有10家以生技業與電子業為主。

涂嘉玲表示，科技、生技醫療持續為台灣IPO市場主力，除與相關政策利多有利發展外，自有產業實力也不斷進步；加上物聯網發展，帶動穿戴式裝置、城市、工廠與公共設施等各種網路裝置的創新應用，如工業4.0、智慧製造、5G、AI、精準醫療等。

展望2020年，安永認為，政策將持續朝健全股市發展，例如將開放逐筆交易上路及盤中零股買賣，提升交易效率與透明度，並推動台股與國際市場接軌等；台商資金回台、美中貿易戰引發的轉單效應，以及總統大選的選前利多，均有助提升市場資金動能。

不過，安永也提醒，國際政經局勢仍將為影響資本市場及業者IPO的不確定因素，應關注的因素包括歐洲央行持續擴大負利率政策，美中貿易談判進展，以及中國擬定影響外國企業在中國營運的「不可靠實體清單」等，美國支持香港與新疆法案，也考驗著中美關係。（編輯：黃國倫）1081217