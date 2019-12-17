新財管方案門檻嚴格 顧立雄：避免削價競爭

（中央社記者劉姵呈台北17日電）金管會年底將公布的「媲美星港新財管方案」，針對參與銀行設立篩選門檻，有業者認為太過嚴格，金管會主委顧立雄今天表示，設立門檻，是為避免有風控不足、削價競爭的情況。

金融監督管理委員會16日下午邀集多家銀行、銀行公會與證券公會等，舉行「媲美星港新財富管理方案」草案公聽會。

據知情官員指出，金管會對國銀設立5大門檻包含財務健全性、承作財管業務量、守法性、風險管理有效性、經營業務能力及資源投入情況。對外銀也設立3大門檻，包括要求外銀必須在台灣深耕。

業者透露，金管會公布入選可承作新財管方案的銀行包含華南銀、第一銀、兆豐銀、北富銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀、上海商銀、元大銀、新光銀、永豐銀；外銀則包含花旗銀、渣打銀、匯豐銀、星展銀等17家。

其中，8大公股行庫僅有華南銀、第一銀、兆豐銀3家入選，也就是說，包括台銀、土銀、合庫、彰銀、台企銀等公股銀行都不在名單中。

顧立雄今天上午視察雙語分行時受訪表示，新財管方案現階段在商品方面已經鬆綁很多，因此每家銀行都來爭取，代表業者都想抓住此商機，不過這個方案是要鼓勵外銀在台灣深耕發展，不需要每家國銀都有糖吃，避免造成風控不足、削價競爭情況。

他進一步說，目前業者較有意見的部份是在「差異化管理」方面，認為標準太過嚴格，但要怎樣的標準才會較公平，銀行業者可以先提供資料讓金管會參考。

外界也質疑，「媲美星港新財富管理方案」入選銀行大多為民營銀行，對公股銀是否不公平，顧立雄表示，公股行庫可以更努力，「之後達到標準，還是可以來申請。」

他進一步強調，目前方案為3年一期，在這段檢驗期間中希望公股行庫資本適足率可提高，在守法性、經營健全性等都可達到標準。但如果核准的銀行在這3年期間資本有弱化，金管會會重新檢驗，可能會暫停業務。（編輯：鄭雪文/林孟汝）1081217