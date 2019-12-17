107年赴中國工作40.4萬人 連5年下降跌至11年新低

（中央社記者潘姿羽台北17日電）主計總處今天公布107年國人赴海外工作人數為73.7萬人，較106年增加1000人，不過，赴中國大陸工作人數已經連續5年下降，107年又爆發美中貿易戰，使得人數僅剩40.4萬人，為近11年新低。

觀察107年國人赴海外工作的國家地區別，以赴中國大陸（含港澳）40.4萬人最多、占54.9%，赴東南亞11.2萬人居次、占15.2%，赴美國則有9.5萬人、占12.9%，三者合計共占8成3。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，台灣赴海外工作人數一向以中國最多，主因是中國早期有成本低廉、語言相通、市場大以及地緣關係等優勢，吸引許多台商赴中國投資，因此赴中國工作的人數相對較多。

但107年赴中國工作者40.4萬人，較上年減少1000人，且已連續5年遞減；潘寧馨解釋，中國近幾年工資、環保等企業經營成本節節升高，使得台商在中國投資下降，自然會影響赴中國的工作人數。

另外，美中貿易戰爆發也是重要關鍵，潘寧馨指出，在中國的台商為了避免受到貿易戰波及，開始轉移產能，不論是移至台灣、東南亞或其他地區，都可能使得赴中工作人數下降。

在中國經營環境改變、美中貿易戰衝擊雙重因素影響之下，107年國人赴中國大陸（含港澳）降至40.4萬人，為2008年以來、近11年新低。（編輯：楊玫寧）1081217