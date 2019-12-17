欣陸轉投資失利 大陸工程擬認列損失5.5億元

（中央社記者潘羿菁台北17日電）欣陸投控今年轉投資失利，欣陸今天代子公司大陸工程公告，由於關係企業轉投資公司ABHC營運虧損，大陸工程董事會決議擬於本季，一次性認列投資損失約新台幣5.5億元。

欣陸表示，American Bridge Holding Company（ABHC）為大陸工程關聯企業New Continental Corp.（NCC）轉投資公司；大陸工程持有ABHC特別股和應收特別股股利淨額共5億5329萬2千元。

不過ABHC承攬的基礎建設工程仍處於虧損，根據公司財務業務，評估將無法履行特別股義務，大陸工程董事會決議將ABHC特別股和應收特別股股利全數提列本季損失。

欣陸強調，大陸工程本業維持獲利，目前國內包含台北、桃園、台南等地及海外地區，皆有進行中的公共工程專案；建築專案包括高端住宅及大型公共住宅統包工程。截至今年12月為止，大陸工程在建案量總計約690億元。

欣陸進一步說，今年第4季一次性認列ABHC業外投資損失後，根據會計準則，明年將無需再認列相關投資損失，也就是說，明年少了業外投資損失的負面衝擊，展望將會比今年好。

今年11月，欣陸公告間接持股45.47%關聯企業New Continental Corp的轉投資公司，所從事的北美地區基礎建設工程承攬業務虧損，依據權益法認列NCC投資損失約3.68億元，同時，也一次性認列投資溢價減損約2.11億元，合計第3季須認列5.80億元轉投資事業損失。

導致欣陸今年第3季稅後虧損5.21億元，為7季以來首見虧損，壓抑前3季累計稅後淨利僅2.48億元，年減85.9%，每股稅後淨利（EPS）0.3元。（編輯：鄭雪文）1081217