國家新創品牌首登場 象徵台灣無限可能

代表台灣的國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」18日首次登場，LOGO是以山脈在海洋上的倒影，呈現島的意象，並組合成無限符號，象徵台灣新創能量的無限可能。中央社記者潘姿羽攝 108年12月18日

（中央社記者潘姿羽台北18日電）國發會歷經1年的時間凝聚共識，終於產出代表台灣的國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」，並於今天舉辦發表會，品牌LOGO以帶有無限符號的意象，象徵台灣新創能量的無限可能。

政府近幾年積極推動創新創業，除了健全新創環境，也將建立台灣新創國際形象識別系統列為重點工作。

國發會表示，為了探索台灣創新創業的DNA，自2018年10月起，陸續辦理超過10場的顧問會議、工作坊，與超過100位國內重要的新創社群、團隊、意見領袖訪談與交流，並徵詢科技部、經濟部等官方代表意見，了解大家對於品牌意象及未來發展的想像；經過1年的時間凝聚共識後，終於共同產出代表台灣的國家新創品牌。

國家發展委員會今天舉辦「國家新創品牌發表會」，宣布「Startup Island TAIWAN」的LOGO是以山脈在海洋上的倒影，呈現島的意象，並組合成無限符號，象徵台灣新創能量的無限可能。

日目設計團隊說明，「Startup Island TAIWAN」的LOGO希望傳達無限、勇於挑戰的創業精神，以及成為翻轉世界樞紐，其中的彩虹色帶，除了代表多元開創的觀念，也象徵著新創DNA。

除了主要LOGO，也搭配4個有台灣山、海、蝴蝶、創新能量意象的周邊視覺，呈現出更多台灣面貌。

新創代表、Startup Genome台灣新創生態系大使詹益鑑對於台灣新創有很深的期許，他表示，相信台灣可以是亞洲、甚至全世界，代表新創的地方。

國發會主委陳美伶表示，國家之所以需要這個品牌，是因為新創必須走出台灣、邁向國際，但要讓國際看到台灣，即便每個人都很厲害，還是很難讓外界有深刻印象，因此一定要建立國家品牌。

她也對在場新創業者喊話，不論遇到什麼困難，希望大家永遠記得「美伶姊在這裡」，引起現場熱烈鼓掌。

國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」在國際上曝光的首次場合將是2020年1月7日至10日、於美國內華達州拉斯維加斯會議中心舉辦的消費性電子展（CES）；國家新創品牌也將與科技部Taiwan Tech Arena計畫合作，與台灣新創一起迎向世界舞台。

除了在國內外創新創業相關展會、活動露出，國發會表示，國家新創品牌也將廣泛應用於相關的國際交流及行銷廣宣，希望透過此品牌，形塑台灣創新動能與潛力，並強化國際對台灣新創的正面印象。（編輯：楊凱翔）1081218