顧立雄看台股 4大原因撐起榮景

（中央社記者劉姵呈台北18日電）台股續創新高，有學者示警股市榮景是靠外資撐起，金融監督管理委員會主委顧立雄今天受訪表示，支撐股市表現的原因很多，包括資金流向新興國家、美國經濟未走弱、美中貿易戰暫歇以及台商回台投資。

外資熱錢匯入，激勵台股近期持續守穩12000點關卡之上，中央研究院研究員周雨田今天示警台灣經濟基本面與金融面表現脫鉤，原因之一是外資對台股樂觀，但靠外資堆疊起來的股票榮景能不能繼續，必須審慎思考。

顧立雄今天下午出席活動時分析支撐這波股市表現有4大原因，他表示，這波全球股市榮景，的確是資金寬鬆推升，資金目前大量流向新興國家及各國股市，台股因基本面、現金加計股票殖利率高達3.99%，這波表現就比其他股市好。

顧立雄表示，外界都覺得是外資推升台股，但他認為內資也占很大一部分，因為資金都需要找適切的投資工具，台股就是其中一個適合投資的標的。

他接著說，台灣經濟今年是亞洲四小龍之首，明年若能維持，則台股仍舊有撐，以目前各項經濟數據都沒有顯示美國經濟會走弱，自然就會反應在全球股市表現上。

另外，顧立雄也提到，美中貿易戰目前暫時停歇，沒有出現原先外界預期的悲觀結果；最後則是政府推動台商資金回台，他認為，若台商將高附加價值的生產基地移回台灣，可望帶動「企業轉骨」，台灣產業也能再升級轉型，預期將再撐起台灣未來10至20年的發展，也會支撐台股後續表現。（編輯：楊玫寧）1081218