首件膝關節軟骨細胞療法獲核准 激勵三顧股價

（中央社記者韓婷婷台北19日電）衛福部18日同意三顧公司攜手義大醫院申請的膝關節軟骨細胞治療案，這是台灣核准的第1件非癌症的細胞治療計畫，也是台灣首件獲准的膝關節細胞治療法。

受到好消息激勵，三顧今天股價逆勢走高，早盤股價一度放量衝上60.9元，突破所有均線之上，漲幅逾5%。

三顧表示，政府開放特管法後，台灣生技業陸續送出超過百件細胞治療審核，其中三顧技轉日本CellSeed公司的細胞層片技術，攜手義大醫院合作申請案，已獲衛福部函覆認可，成為台灣首件通過細胞治療膝關節的項目。

三顧指出，這次申請核可的細胞治療技術項目為自體軟骨細胞移植，適應症為膝關節軟骨缺損，而通過的細胞製備場所是三顧的細胞製備中心，並獲得衛福部函覆認可為符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的約定場所。

三顧表示，目前先與義大醫院共同合作，未來會再擴展至北醫、新光、三總等6家醫院。自體軟骨細胞移植，除用於膝關節軟骨缺損外，三顧也正投入其他適應症開發。

三顧原專注於電子零組件代理業務，2017年4月與日本CellSeed簽約引進細胞層片技術後，正式跨足再生醫療領域。（編輯：林孟汝）1081219