台積電除息行情失靈 分析師：漲幅已高是關鍵

（中央社記者張建中新竹19日電）台積電除息行情備受市場關注，今天股價收跌新台幣7元，面臨貼息窘境。分析師認為，台積電除息前股價漲幅已高，應是這次除息行情失靈，表現不如預期的一大關鍵。

台積電今年起改為每季配息，第1季現金股息每股2元，已於9月19日除息，當時除息行情亮眼，一開盤便完成填息。

台積電第2季現金股利每股2.5元，僅較第1季股息略增0.5元，占股價也不到1%，市場因而對台積電第2季股利今天除息表現樂觀期待，多看好將維持快速填息走勢。

只是台積電今天股價表現超乎預期疲弱，開盤即跳空達340元，跌2元，面臨貼息窘境，儘管早盤在市場買盤湧入下，股價一度觸及平盤，只是隨後賣壓湧現，台積電股價震盪走低，終場收在335元，跌7元。

據統計，投信與自營商今天持續買超台積電，只是外資擴大賣超2萬2919張，高居外資今天賣超第2大，影響台積電股價不漲反跌。

分析師王兆立認為，台積電除息前股價漲幅已高，是台積電這次除息行情失靈的主要關鍵。據統計，台積電12月來股價最高曾攀高至345元，大漲40元，漲幅達13.11%。

台積電自第1季股利除息以來，股價漲80元，漲幅超過3成水準；台積電今年來股價更是飆漲119.5元，漲幅達52.99%。

王兆立表示，台積電的晶圓代工龍頭地位穩固，明年在5G與高效運算市場成長驅動下，營運可望高度成長，業績將較今年成長15%至20%，並續創歷史新高紀錄。

只是據外資預估，台積電明年每股純益將約17元，股價最高達345元，本益比已達20倍水準，若以1年每股配發10元現金股息計，殖利率僅約2.9%，王兆立認為，台積電股價已適度反應未來營運利多，連帶影響今天的除息表現。（編輯：楊凱翔）1081219