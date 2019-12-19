更多編輯台推薦新聞：
秘魯貪腐政壇中一股清流 唐寶寶參選國會議員
國際

秘魯貪腐政壇中一股清流 唐寶寶參選國會議員

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由
兩岸

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台積電除息行情失靈 分析師：漲幅已高是關鍵

最新更新：2019/12/19 17:41
台積電除息行情備受市場關注，19日股價收跌新台幣7元，面臨貼息窘境。（中央社檔案照片）
台積電除息行情備受市場關注，19日股價收跌新台幣7元，面臨貼息窘境。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹19日電）台積電除息行情備受市場關注，今天股價收跌新台幣7元，面臨貼息窘境。分析師認為，台積電除息前股價漲幅已高，應是這次除息行情失靈，表現不如預期的一大關鍵。

台積電今年起改為每季配息，第1季現金股息每股2元，已於9月19日除息，當時除息行情亮眼，一開盤便完成填息。

台積電第2季現金股利每股2.5元，僅較第1季股息略增0.5元，占股價也不到1%，市場因而對台積電第2季股利今天除息表現樂觀期待，多看好將維持快速填息走勢。

只是台積電今天股價表現超乎預期疲弱，開盤即跳空達340元，跌2元，面臨貼息窘境，儘管早盤在市場買盤湧入下，股價一度觸及平盤，只是隨後賣壓湧現，台積電股價震盪走低，終場收在335元，跌7元。

據統計，投信與自營商今天持續買超台積電，只是外資擴大賣超2萬2919張，高居外資今天賣超第2大，影響台積電股價不漲反跌。

分析師王兆立認為，台積電除息前股價漲幅已高，是台積電這次除息行情失靈的主要關鍵。據統計，台積電12月來股價最高曾攀高至345元，大漲40元，漲幅達13.11%。

台積電自第1季股利除息以來，股價漲80元，漲幅超過3成水準；台積電今年來股價更是飆漲119.5元，漲幅達52.99%。

王兆立表示，台積電的晶圓代工龍頭地位穩固，明年在5G與高效運算市場成長驅動下，營運可望高度成長，業績將較今年成長15%至20%，並續創歷史新高紀錄。

只是據外資預估，台積電明年每股純益將約17元，股價最高達345元，本益比已達20倍水準，若以1年每股配發10元現金股息計，殖利率僅約2.9%，王兆立認為，台積電股價已適度反應未來營運利多，連帶影響今天的除息表現。（編輯：楊凱翔）1081219

延伸閱讀
台積電除息2.5元 開盤跌2元貼息台積電19日除息2.5元 估影響大盤21.62點台積電開盤迅速填息 創高市值逼近7兆元

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報