企業永續投資關鍵 央行：穩供電及擴大人才培育

（中央社記者潘姿羽台北19日電）儘管國際情勢充滿不確定性，台灣因投資轉趨熱絡，支撐經濟成長動能，不過中央銀行今天指出，若要落實企業在台永續投資，務必確保穩定供電以及擴大培育人才這2件事。

中央銀行今天舉行第4季理監事會，預測2019年經濟成長率為2.60%、2020年為2.57%，分別較9月預測值增加0.2及0.23個百分點，內需為驅動經濟成長的主力。

中央銀行表示，現階段台灣有3股主要投資動能，一是政府推動「投資台灣3大方案」，鼓勵在台高階智慧製造與研發，二是5G發展帶動台灣優勢產業半導體擴增投資，三是國際大廠加大在台投入半導體及創新研發；這些投資有助於台灣掌握物聯網趨勢、布局前瞻技術，並發展軟硬整合應用，逐步落實產業轉型升級。

不過央行進行企業訪談後指出，企業在台投資，首先盼望政府能確保穩定供電；未來隨著智慧製造投資持續增加，電力需求也將成長，政府除了積極推動再生能源，創造企業所需綠電之外，也必須穩定供電，才能讓優質企業深耕台灣。

央行接著指出，企業在台投入研發及高階製造，人才需求殷切，現階段高階半導體及AI人才不足，長期則欠缺基礎科學博士，擴大人才養成為當前要務，政府與產業應該共同致力於育才、攬才、留才，不只向外求才，也得加強員工再培訓。（編輯：鄭雪文）1081219