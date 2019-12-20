精測擬終止衛星PCB生產 股價暫跌破千元大關

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）股后測試介面廠中華精測擬終止衛星特定用途PCB生產計畫，今天早盤股價回落，跌破千元大關，最低來到991元，跌5.16%。

精測擬終止衛星用途PCB生產計畫，與原合作國際科技公司洽談終止合約，初期投資工程驗證資本支出約新台幣3.6億元，大部分設備擬轉生產半導體高價值產品，對公司業務及財務無重大影響，資產減損損失金額，預估不超過1億元。法人預估資產減損將於第4季認列。

觀察今年第4季和明年業績表現，法人預估，由於第3季營收基期創高，預期第4季業績可能季減約雙位數百分點。不過明年整體業績預估可望成長25%以上，有機會超過42億元，創歷年新高。

法人預期精測明年第1季業績能見度審慎樂觀，看好5G應用加速，明年第1季業績表現雖然可能不如今年第3季，不過維持穩健表現。

在其他產能布局，精測營運研發總部10月正式啟用，垂直式探針卡VPC（Vertical Probe Card）產品線逐步擴增產能，第4季適逢產業淡季，VPC貢獻效益更為顯著，精測估計今年VPC營收占全年營收比重，持續朝向雙位數百分比目標邁進。（編輯：趙蔚蘭）1081220