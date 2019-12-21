運動行銷 貿協辦聖誕健走曝光台灣精品

（中央社記者潘姿羽台北21日電）經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會共同主辦的「台灣精品聖誕健走活動」今天登場，且前進東部花蓮地區，透過健走及台灣精品嘉年華活動，讓更多人認識台灣精品。

台灣精品聖誕健走活動今天於花蓮美崙田徑場登場，由外貿協會處長吳俊澤主持，邀請經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩、花蓮縣商業會理事長張智欽等人擔任活動貴賓，現場聚集超過1400位健走愛好者，還有不少人遠從彰化、桃園、高雄、金門而來。

貿協今天發布新聞稿表示，健走嘉年華打造的「台灣精品館」共展出28家企業、45件產品，希望藉由活動，讓更多民眾對台灣優秀產品有更深刻的認識。

參展企業包括美利達、元祥金屬、大愛及冠馳等，企業多表示，這次活動能夠近距離接觸花東消費者，有助了解東部民眾的需求與消費習性，進而以有效的方式推廣品牌知名度。

貿協表示，近幾年靠著運動行銷，已成功在國內外打響知名度，像是在印尼、越南等地舉辦多場路跑，2018年也在台中舉辦自行車騎乘活動、高雄親子公益路跑，另外，也透過一連串海內外國際級運動賽事，如柏林馬拉松、中國美利達盃、國際自由車環台公路大賽、LPGA裙襬搖搖及亞洲電競盃等，搭配台灣精品得獎產品的體驗展示，讓世界看見台灣。（編輯：張均懋）1081221