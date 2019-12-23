中火廢水處理廠25日起測試 8部機組同時運轉

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）中火新建廢水處理廠將在25日起進行測試，台電表示，須以最大廢水量進行測試，將安排8部機組運轉，估30日起測試後將遵循改善計畫書承諾，持續自主減產50%。

台中火力發電廠9月遭台中市環保局查獲放流水「硼」超標，台電被重罰新台幣6000萬元，並隨後宣布，中火全廠放流水10月底起不外排，直到廢水場12月完工且檢測達標才外排。

台電今天發布新聞稿指出，台電將於25日至29日間進行中火廢水處理場功能測試，台中電廠將依法規安排8部機組運轉，以測試廢水處理設備。為了確保測試穩定性，中火今天會預先將停機中的1號機及7號機，提前熱機、逐步升載。

不過，中火至11月底燃煤使用量已超過台中市政府認定的全年1104萬噸許可量，且陸續遭台中市政府開罰。若8部機組於中火進行測試期間運轉，用煤量勢必持續增加。

被問及是否擔心將因此遭罰，台電發言人徐造華回應，台電日前已向中市府報備，必須以嚴苛條件測試廢水處理功能，台中電廠將依法規安排8部機組運轉，「台電會做該做的事」。

同時，台電也強調，功能測試完成後，將遵守改善計畫書的承諾，估自30日起便可恢復「改善功能未確認完成」期間，採自主減產50%方式運轉，也就是說不會8部機組同時運轉。

台電強調，新建廢水處理場自5月起開始施工，第一階段工程已在9月底完工，目前針對放流水中的硼及其他重金屬等進行提升改善，採取化學混凝及樹脂吸附兩道關卡，必能確保硼濃度降低至符合法規標準，台電力拚廢水場於年底前完工。

為了因應國家新放流水標準，台電表示，自103年起就和工研院合作，提升台中電廠廢水處理能力，並加速新建廢水處理廠，待新建廢水處理場完成後，廢水處理能力將大幅提升，符合國家加嚴標準，台電承諾會在檢測達標後，才開始排放放流水。（編輯：張均懋）1081223