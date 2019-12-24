進口郵包行動繳稅 明年1月3日全國適用

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）財政部關務署表示，從2020年1月3日起，全國各關區的進口郵包稅費，民眾都可使用台灣Pay及「郵保鑣APP」掃描稅單上QR-code繳納，在現金之外，新增行動支付選擇，預估一年約有15萬件進口郵包適用。

關務署說明，現行完稅價格在新台幣2000元以上的進口郵包，按規定於進口時要課徵關稅、營業稅及貨物稅，其中價格在新台幣2000元以上、但未超過5000美元的郵包，主要透過郵差在送件時向民眾收取，先前只能現金支付。

關務署表示，為方便民眾繳納，今年12月6日起，先行於台北關試辦，新增進口郵包稅費可以行動支付方式繳納，民眾只要用「郵保鑣APP」或「台灣行動支付APP」及具台灣Pay功能銀行網銀APP，掃描進口郵包稅款繳納證上的QR-code即可進行支付，過程中會自動帶入銷帳編號、繳款金額等稅費資料，免自行輸入，可快速完成。

關務署說，自2020年1月3日起，行動支付服務將擴及全部關區的進口郵包都可使用；統計2018年進口包裹量共15萬件，稅額高達新台幣3.3億元，未來所有進口郵件都可受惠適用。

至於台北關近1個月來的推行成效，關務署表示，目前還沒使用案件，有民眾有意願使用，但剛好沒有台灣Pay因此無法使用。

關務署說明，目前能支援繳納稅款的行動支付工具，只有台灣Pay，包括街口、Line Pay等沒辦法支援，但民眾只要下載「台灣行動支付APP」，或使用具有台灣Pay功能的八大公股網銀APP，以及上海商銀、新光銀行、淡水一信、新竹一信、彰化六信、花蓮二信、日盛銀行、中華郵政網銀APP，均可以使用，後續會積極推廣。（編輯：張良知）1081224